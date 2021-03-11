消息称 vivo 定下未来目标：力争拿下三个第一

3 月 11 日消息，近日，vivo 在山东核心客户沟通答谢会上，透露了未来发展目标，力争拿下三个第一。

近日，vivo 在山东举办了核心客户沟通答谢会。在活动上，vivo 透露了未来三大目标：分别是 vivo 2 年内拿下线下市场第一，iQOO 则 3 年内取得线上市场第一，NEX 系列 5 年获得高端市场第一。

对此，官方不予置评。

“在目标、销量方面，vivo 一向不做评价。”vivo 内部人士表示。

IDC 数据显示，2020 年 vivo 智能手机出货量超 1.11 亿台，占据了 8.6% 的市场份额，是 TOP5 厂商中唯二保持增长的厂商。而在国内市场，vivo 在 2020 年全年的出货量高达 5750 万台，仅次于华为，位列榜单第二。

vivo 创始人沈炜曾在年初《不忘初心，埋头种因》的新春致辞中表示，充满挑战的 2020 年已经过去了，全球智能手机市场尤其是中国市场在去年第三季度开始复苏，且有望在 2021 年迎来持续升势。

iQOO 中国市场总裁冯宇飞也在年初接受采访时透露，3-5 年冲向手机品牌第一阵营，向行业优秀品牌看齐。

“iQOO 已经准备好了充足弹药，在 2021 年将加快产品节奏，尤其是高端旗舰的突破，蓄势待发、全面冲刺。”冯宇飞表示。

至于高端市场，由于华为的被动退出，释放出了市场空间。据外媒推测，2021 年华为若无法解决芯片断供问题，或将释放出超亿部的市场需求，其中中高端机型占主要份额。

vivo、OPPO 以及小米纷纷布局高端市场，vivo 布局了定位旗舰机型的 X 系列以及探索前沿黑科技的高端 NEX 系列，不断向高端晋级。

Canalys 手机分析师贾沫曾在接受媒体采访时表示，高端市场之战，未必会赢，但不战，机会白白溜走。面对转瞬即逝的机遇，各大厂商均将奋力一搏。