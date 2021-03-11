美国比特币 ATM 机数量在过去一年内增加了 177%

3 月 11 日消息，据国外媒体报道，自 2020 年 3 月 1 日以来，全球新安装的比特币 ATM 机数量已接近 10000 台。根据 Coin ATM Radar 的最新数据，目前的自动取款机数量为 16,835 台，与去年的 7,152 台相比，增长了 57.5%。而美国地区的 ATM 机则占到了全球数量的 81%。

美国自 2020 年 3 月 1 日以来安装的比特币 ATM 机数量增长了 177%，从 4945 台增长到 2021 年 3 月 10 日的 13699 台。加拿大是比特币 ATM 机数量第二多的国家，约占全球比特币机数量的 7.5% 。

有的国家增加，有的国家数量却在减少。比如奥地利地区比特币 ATM 设备数量在 2019 年 5 月达到峰值 266 台，到本周已经减少到 153 台，下降了 42.5% 。英国也有减少，但下降趋势不大，2020 年 2 月达到了 283 台的最高点，而最新数据为 199，略低于 30% 。而从整个欧洲的数据来看，机器总数增幅很小，从 2020 年 3 月的 1233 台增加到目前的 1273 台。

另外，虽然北美和欧洲的加密货币 ATM 机数量占据全球总数的大部分，但俄罗斯 (53 台)和哥伦比亚 (46 台)是除北美和欧洲以外拥有最多 ATM 机的国家。

从安装频率来看，数据显示，全球每天新安装约 34.6 台新 ATM 机，其中绝大多数仍然只支持买入，占 77.6% ，另外仅 22.4% 的机器同时支持买入和卖出操作。