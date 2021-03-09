“牛市女皇”Cathie Wood：比特币有望成为投资组合一部分

3 月 9 日早间消息 据报道，方舟投资掌门人、号称 “牛市女皇”的 Cathie Wood 周一表示，比特币和其他加密货币最终可能成为推荐给日常投资者的投资组合的一部分。

由于其旗舰基金 Ark Innovation ETF 的强劲表现，去年 Wood 作为投资者的明星地位大幅上升。她认为，波动较大的加密货币最终将与债券类似。

“我们认为，随着它逐渐成为一种更易被接受的新资产类别…… 不管你信不信，我们确实认为它会更像固定收益市场。

去年 9 月份比特币交易价格跌破 1 万美元后，比特币又戏剧性地创下了历史新高。根据区块链数据分析服务提供商 Coin Metrics 的数据，该资产在 2 月 21 日升至近 5.8 万美元，之后略有降温。周一，比特币交易价约为 5.17 万美元。

虽然经常被称为 “数字黄金”，但比特币并不与贵金属一起交易，它的高波动性更容易让人联想到被认为风险更高的资产。Wood 说，目前比特币的价格与房地产价格的相关性最大。

不过 Wood 说，她认为随着时间的推移，比特币会趋于稳定，成为普通投资者的推荐投资组合的一部分。普通投资者 60% 投资于股票，40% 投资于固定收益，尤其是考虑到相对于历史而言债券的高价位。

"如果你从这个水平来考虑债券，60-40 的平衡投资组合就有点问题了，" Wood 说。“我们经历了长达 40 年的债券牛市。如果这种新的资产类别成为这些投资比例的一部分，我们不会感到意外。也许是 60 股，20 股，20 股。

长期以来，特斯拉一直是方舟最大的持仓股之一。今年早些时候，特斯拉将资产负债表上的部分现金转换为比特币。其他公司也越来越多地采用加密货币，或者支持支付和转账，或者实际购买资产。

方舟旗舰基金在 2021 年的头几个月大幅下跌，Wood 持有的一些规模最大的股票受到了冲击。她周一表示，尽管最近出现亏损，但她仍然对自己的投资策略和特斯拉充满信心。