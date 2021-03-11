月球能否种菜，探月工程总设计师：不排除未来在月球科研站人工培植

IT之家 3 月 11 日消息 “月球是否能种菜”这一问题日前多次登上社交平台热搜。据中新社报道，全国两会召开期间，中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁对此回应称，在月球现有自然环境下种菜、种粮食并不现实，但不排除未来在月球科研站进行人工培植。

吴伟仁解释道：“据科学家推算，月球南极有可能有水冰存在。月球产生过程中应该是有水的，月球的南、北极都有深邃的月洞，洞里长时间见不到阳光，水很可能以水冰的形式存在。”未来中国将探索月球南极，寻找水冰是其中非常重要的科学目标。月球没有空气，目前月球上的自然环境无法种菜，但是不排除未来通过建设月球科研站，利用人工培植种出蔬菜和粮食。

IT之家获悉，嫦娥五号任务是我国探月工程 “绕、落、回”三步战略目标的完美收官之作。是我国复杂度最高、技术跨度最大的航天系统工程，首次实现了我国地外天体采样返回。中国成为世界上第三个从月球采样回来的国家，这也是人类 44 年以来再次获得月球样品。

吴伟仁表示，月球样品主要为月壤，包含微细的矿物颗粒、岩石碎屑和玻璃质微粒等。“月壤到底和地球上的土壤或石头有什么区别？现在经过对比、化验、分析，月球样品和北京地区的地质结构有一些差异，有些指标差距还比较大，有待科学家做进一步研究。”

吴伟仁指出，采集的月球样品将包括三类用途。首先也是最主要的目的是进行科学研究；其次，一部分样品将入藏国家博物馆，向公众展示，进行科普教育；第三，依据国际合作公约和双多边合作协议，中国将发布月球样品和数据管理办法，与有关国家和全球科学家共享。