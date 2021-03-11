美国人都喜欢在线选房：房产网站 Zillow 遭反垄断诉讼

北京时间 3 月 11 日下午消息，据报道，美国房地产创业公司 Rex 周二向西雅图联邦法院起诉 Zillow，指控这家热门房地产网站通过欺骗性手段引导客户查看部分经纪人提供的房源，违反了反垄断法。

Rex 称 Zillow 及其附属公司 Trulia 非法偏向隶属于美国房地产经纪人协会（NAR）的房产经纪人提供的房源，非 NAR 会员经纪人的房源已被该网站降级为 “隐藏标签”。

Rex 的总法律顾问迈克 · 托斯（Mike Toth）在接受采访时说，Zillow 和 Trulia 的这一变化彻底降低了所有非 NAR 房源。他认为，此举非但没有加强数据民主性，反而加剧了数据隔离。

在线房地产平台如今已经成为美国购房者的首选渠道，而这起诉讼则有可能颠覆这类平台的运作方式，并帮助更多购房者降低房地产经纪人收取的高额佣金。

作为全美排名第一的房地产网站，Zillow 最近扩大了业务范围，不再局限于原先的广告业务，而是更加直接地帮助买卖双方撮合交易，并从房地产服务中获得更大的潜在佣金，甚至推出了自己的房产中介业务。

根据 NAR 的数据，2019 年约有 52%的买房者通过互联网找到了房源，新冠疫情进一步加剧了这一趋势。Zillow 预计，美国 2021 年的住宅销售增速可能创下自 1980 年代以来的最高记录。

Zillow 和 Trulia 合计控制着美国在线房屋搜索市场 75%的份额，但不会对中介身份加以区分。本案的关键问题源自他们 1 月 12 日对其网站进行的调整。自此之后，他们对隶属于 NAR 的 130 万房地产经纪人给予了优待。而其他房源则被归如一个单独的标签。

Rex 要求法院阻止 Zillow 和 Trulia 的隔离行为。

作为美国第二大房地产平台，NAR 旗下的 Realtor.com 也只显示 NAR 会员的房源。这意味着全美四大最受欢迎的房地产平台中有三个只显示 NAR 房源。

除了诉讼之外，Rex 还向美国司法部和 35 个州的首席检察长办公室表达了反垄断担忧。

Zillow 的发言人表示，该公司在参与 NAR 运营的 MLS 系统后，为遵守 NAR 制定的规则，而在今年 1 月份做出了上述调整。该发言人表示，Zillow 还一直在努力更新行业规则，并支持对其进行更改，以便显示所有类型的房源。

NAR 发言人称，Rex 的诉讼 “没有根据”，该组织将积极应诉。他们认为，Rex 其实是想使用 MLS 系统，但却不想为该系统做出贡献。