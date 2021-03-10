美国效仿澳大利亚拟立法拯救新闻业，帮助小型出版商与谷歌、Facebook 谈判

北京时间 3 月 10 日晚间消息，据报道，一个由美国国会两党议员组成的小组将于今日提出一项立法，旨在让新闻机构更容易与谷歌和 Facebook 等平台进行集体谈判。

这个小组由参议员艾米 · 克洛布查尔（Amy Klobuchar）和众议员大卫 · 西西林（David Cicilline）领导。在这项提案之前，谷歌和 Facebook 已在澳大利亚遭遇同样的问题。

最初，Facebook 与澳大利亚政府展开了激烈的斗争，并封锁了澳大利亚的新闻页面。在政府作出一定让步后，Facebook 也恢复这些页面。随后，Facebook 还承诺对新闻业投资 10 亿美元。

该提案将允许印刷、广播或数字新闻机构联合起来（不受反垄断法的约束），从 Facebook 和谷歌那里赢得更好的交易。美国共和党参议员约翰 · 肯尼迪（John Kennedy）和众议员肯 · 巴克（Ken Buck）已表示，将支持这一提案。

“科技巨头毫无怜悯之心”

克洛布查尔称，她对该提案成为法律的可能性持乐观态度，因为两党议员对垄断的担忧日益加剧。她说：“这些科技公司毫无怜悯之心。”该提案允许新闻机构与科技巨头就任何事情进行谈判，包括广告收入，以及获取订阅用户信息等。

克洛布查尔指出，现在许多人都通过 Facebook 和谷歌在网上获取新闻。社交媒体公司利用新闻来吸引用户，但新闻出版商却表示，这些科技巨头没有与他们分享足够的广告收入。因此，这项立法可能会增加新闻机构的收入。

西西林在一份声明中称：“这项提案将为辛勤工作的当地记者和出版商，提供他们需要的帮助，这样他们就可以继续做他们的重要工作。”由西西林担任主席的众议院司法反垄断小组，将于周五就此事举行听证会。

小型出版商的抱怨

多年来，使用谷歌广告销售技术的较小的出版商，一直抱怨其规模较大的竞争对手从谷歌那里获得了更有利的收入分成协议。

当前，美国的新闻业正在苦苦挣扎。根据皮尤研究公司（Pew Research）的数据，由于广告收入暴跌和媒体习惯的改变，自 2008 年以来，美国报纸的就业人数减少了一半。

推动该法案的行业组织 “新闻媒体联盟”（News Media Alliance）的总裁兼 CEO 戴维 · 查文（David Chaven）称：“出版商的经历是，平台一个接一个地找他们，让他们签署保密协议。这样，平台可以对每个出版商进行优化，而出版商却无法进行比较。”

“大型全国性的出版商可能有能力获得符合自身利益的交易。但对于规模较小的出版商，要想获得一些公允价值，唯一的办法就是他们一致行动。”