SpaceX 和联合发射联盟获得美国空军价值 3.84 亿美元卫星发射合同

3 月 11 日消息，据国外媒体报道，美国空军授予美国火箭制造商联合发射联盟（United Launch Alliance，简称 ULA）和美国太空探索技术公司 SpaceX 价值 3.84 亿美元的合同。

其中，联合发射联盟获得价值近 2.243 亿美元的合同，而 SpaceX 获得价值超过 1.597 亿美元的合同。根据合同，这两家公司将在 2023 年分别发射两颗军用卫星。

据悉，联合发射联盟将发射 USSF-112 和 USSF-87 任务，其中 USSF-112 任务计划在 2023 年第二季度发射，而 USSF-87 任务计划在 2023 年第三季度发射。

SpaceX 则将发射 USSF-36 和 NROL-69 任务，其中 USSF-36 任务计划于 2023 年第一季度发射，NROL-69 任务计划于 2023 年第三季度发射。

去年 8 月份，联合发射联盟（ULA）和 SpaceX 也曾获得美国空军价值数十亿美元的发射合同。其中，联合发射联盟获得了 60% 的合约，而 SpaceX 获得了剩余 40% 的合约。根据合同，这两家公司将向美国空军提供发射服务，以完成国家安全太空发射计划第二阶段任务。

除了联合发射联盟和 SpaceX，诺斯洛普 · 格鲁曼（Northrop Grumman）和贝佐斯的蓝色起源也曾竞标该合同，但最终以失败告终。（小狐狸）