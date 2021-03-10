SpaceX 星际飞船原型 SN11 已经移至发射台，高约 50 米

3 月 10 日，当地时间周一，太空探索技术公司 SpaceX 将星际飞船原型 SN11 移至发射台，此时距离完成 SN10 试飞及着陆还不到一周时间，公司无疑已经准备好进行另一次试飞。

当日 SN11 被移至 SpaceX 位于德克萨斯州博卡奇卡设施的发射区域，并用一个巨大的起重机吊装到测试台上。星际飞船原型 SN11 高约 50 米，由三部猛禽火箭发动机提供动力。

图：SN11 被巨大的起重机吊装到测试台上

3 月 3 日，SpaceX 将 SN10 飞船发射升至距地 10 公里的高度，并成功实现着陆，但 SN10 在着陆后不久就发生爆炸。此前，SN9 和 SN8 也分别成功升至目标高度，但均未能成功着陆，在尝试着陆时都爆炸成巨大的火球。

每次试飞完成后，SpaceX 都对星际飞船设计进行调整和升级，对整个发射系统进行完善。该公司表示，每艘星际飞船飞船将能够把 100 吨物资送往近地轨道。

美国国家航空航天局 (NASA)也将星际飞船列为宇航员登月的三种候选设备之一。日本亿万富翁前泽友作为自己和其他八名乘客预订了一趟绕月飞行的星际飞船旅程。上周，前泽友作宣布要为他的绕月计划公开挑选八名同行者。