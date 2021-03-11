首富也有做不到的事：马斯克欲将一小岛做 SpaceX 发射台，遭拒

3 月 11 日消息，据国外媒体报道，近日，马斯克选定了印度尼西亚巴布亚省的一座岛屿作为 SpaceX 计划的潜在发射台，但遭到当地居民反对，他们认为此举将破坏岛屿生态环境。

去年 12 月，印度尼西亚总统佐科 • 维多多 (Joko Widodo)提出将位于巴布亚岛的比亚克岛部分区域给与马斯克使用。据报道，印尼政府代表表示，经与巴布亚省政府和当地社区协商，各方目前正在开发计划中的太空港，而将比亚克岛开发为 “太空岛”将为岛民 “带来积极的经济影响”。

但是当地岛民强烈反对，他们认为太空发射台会加剧森林砍伐，破坏他们赖以生存的自然环境。岛上的部落首领曼方 · 斯罗耶 (Manfun sloyer)说，他担心巴布亚人会被迫离开家园。

比亚克岛的东部海岸面向太平洋，而南纬 1 度的地理位置是发射低轨道通信卫星的理想地点，从这里到达卫星轨道所需要的燃料更少。此外，比亚克岛靠近自然资源产区，为其作为发射台创造了有利条件。西巴布亚岛丰富的自然资源包括铜和镍，他们是火箭制造最重要的金属，也是特斯拉电动汽车中电池的原料。

印尼总统佐科的构想是把马斯克的特斯拉公司吸引到印尼来，增加该国的镍产品销路，并使印尼成为东南亚第二大电动汽车生产国。倘若计划成功的话，特斯拉和 SpaceX 将加速巴布亚省和西巴布亚省的资源开发。

同时，位于西巴布亚岛的拉贾安帕特群岛拥有大量镍矿，印尼环保非政府组织联盟 JATAM 认为，在那里扩大采矿将加剧森林砍伐，污染世界海洋遗产，并危及当地人民的健康。

巴布亚省和西巴布亚省所在的新几内亚岛西部在荷兰殖民时代被称为荷属新几内亚，1961 年宣布独立。1963 年 5 月，联合国最终通过决议，将新几内亚岛西部的主权交予印尼。新几内亚岛西部于 1969 年正式被并入印尼版图。巴布亚人长期反对印尼统治，争取独立，为此与印尼政府爆发武装冲突，分离运动已持续十年之久。当地人认为，倘若把产业带到岛上，就是在直接资助印尼政府对巴布亚人的控制。

此前俄罗斯联邦航天局（Roscosmos）也计划在 2024 年于比亚克岛建立一个大型火箭发射场。当地居民回忆到，2002 年，俄罗斯人希望把我们的土地用作卫星发射。我们进行了抗议，很多人遭到逮捕和审问，现在似乎历史又将重演。