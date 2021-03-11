英特尔 13 代酷睿 Raptor Lake 阵容曝光，移动端将支持 LPDDR5X 内存

IT之家 3 月 11 日消息 今天，外媒 VideoCardz 曝光了英特尔 13 代桌面 / 移动酷睿 Raptor Lake 的相关信息。

如上图所示， Raptor Lake 将是 Alder Lake 的继任者。在移动端，Raptor Lake 将会优化 Alder Lake 的大小核设计，带来性能提升，并且支持 LPDDR5X 内存。Raptor Lake 桌面将优化缓存提高游戏性能，并带来 vPro 新特性。

关于即将在今年下半年发布的 12 代酷睿 Alder Lake，该系列处理器将采用大小核设计，支持 DDR5-4800 内存和 PCIe 5.0。

IT之家稍早前报道，爆料者 @9550pro 曝光了英特尔 12 代酷睿移动处理器 Alder Lake 的产品线，共包括 6 大系列的产品。

关于 12 代酷睿的大小核设计，英特尔已经官宣。英特尔今年 1 月份表示，第 12 代酷睿处理器将会把大小核混合封装，采用了类似于 Arm 的 big.LITTLE 大小核设计。Alder Lake 的大核将会采用英特尔下一代的 Golden Cove，小核将采用下一代的 Grace Mont。‘

预计 13 代酷睿将是 12 代酷睿的大小核设计的优化版，考虑到英特尔 7nm 工艺的延期， 13 代酷睿可能会依然采用增强版的 10nm SuperFin 工艺。