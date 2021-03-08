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英特尔 11 代 Tiger Lake-H 移动标压处理器参数曝光：TDP 最高 65W

2021/3/8 12:15:08 来源：IT之家 作者：信鸽 责编：信鸽
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IT之家3月8日消息 根据外媒 VideoCardz 消息，英特尔 11 代 Tiger Lake-H 移动标压处理器的信息近日在推特曝光，产品从 6 核的 11260H 至 8 核心的 11980HK，该型号 TDP 为 65W。就在此前，有厂商在其官网曝光了最新处理器的信息，可以看出详细的睿频频率。

结合多个爆料信息，可以汇总 11 代酷睿移动标压处理器的参数如下：

型号核心基础频率全核睿频单核睿频TDP
i9-11980HK8C/16T

2.6GHz

4.5GHz5.0GHz65W
i9-11900H8C/16T2.5GHz4.4GHz4.9GHz45W
i7-11800H8C/16T2.4GHz4.2GHz4.6GHz45W
i5-11400H6C/12T2.7GHz4.1GHz4.5GHz45W
i5-11260H6C/?T2.6GHz4.0GHz4.4GHz45W
i7-11375H4C/8T3.3GHz4.3GHz5.0GHz35W
i7-11370H4C/8T3.3GHz4.3GHz4.8GHz35W
i5-11300H4C/8T3.1GHz4.0GHz4.4GHz35W

目前不能确认以上列表参数的真实性，仅供参考。 11 代 Tiger Lake-H 的参数需要等英特尔官方的正式消息。

IT之家获悉，英特尔该系列处理器将与桌面版一样，搭载最新的 Xe 核显，并支持 PCIe 4.0 以及 DDR4-3200MHz 内存。根据此前消息，英特尔将于北京时间 3 月 16 日正式发布，预计 11 代移动标压处理器也将于不久之后随笔记本电脑新品亮相。

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关键词：英特尔处理器

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