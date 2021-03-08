英特尔 11 代 Tiger Lake-H 移动标压处理器参数曝光：TDP 最高 65W

IT之家3月8日消息 根据外媒 VideoCardz 消息，英特尔 11 代 Tiger Lake-H 移动标压处理器的信息近日在推特曝光，产品从 6 核的 11260H 至 8 核心的 11980HK，该型号 TDP 为 65W。就在此前，有厂商在其官网曝光了最新处理器的信息，可以看出详细的睿频频率。
结合多个爆料信息，可以汇总 11 代酷睿移动标压处理器的参数如下：
|型号
|核心
|基础频率
|全核睿频
|单核睿频
|TDP
|i9-11980HK
|8C/16T
2.6GHz
|4.5GHz
|5.0GHz
|65W
|i9-11900H
|8C/16T
|2.5GHz
|4.4GHz
|4.9GHz
|45W
|i7-11800H
|8C/16T
|2.4GHz
|4.2GHz
|4.6GHz
|45W
|i5-11400H
|6C/12T
|2.7GHz
|4.1GHz
|4.5GHz
|45W
|i5-11260H
|6C/?T
|2.6GHz
|4.0GHz
|4.4GHz
|45W
|i7-11375H
|4C/8T
|3.3GHz
|4.3GHz
|5.0GHz
|35W
|i7-11370H
|4C/8T
|3.3GHz
|4.3GHz
|4.8GHz
|35W
|i5-11300H
|4C/8T
|3.1GHz
|4.0GHz
|4.4GHz
|35W
目前不能确认以上列表参数的真实性，仅供参考。 11 代 Tiger Lake-H 的参数需要等英特尔官方的正式消息。
IT之家获悉，英特尔该系列处理器将与桌面版一样，搭载最新的 Xe 核显，并支持 PCIe 4.0 以及 DDR4-3200MHz 内存。根据此前消息，英特尔将于北京时间 3 月 16 日正式发布，预计 11 代移动标压处理器也将于不久之后随笔记本电脑新品亮相。