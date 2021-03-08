英特尔 11 代 Tiger Lake-H 移动标压处理器参数曝光：TDP 最高 65W

IT之家3月8日消息 根据外媒 VideoCardz 消息，英特尔 11 代 Tiger Lake-H 移动标压处理器的信息近日在推特曝光，产品从 6 核的 11260H 至 8 核心的 11980HK，该型号 TDP 为 65W。就在此前，有厂商在其官网曝光了最新处理器的信息，可以看出详细的睿频频率。

结合多个爆料信息，可以汇总 11 代酷睿移动标压处理器的参数如下：

型号 核心 基础频率 全核睿频 单核睿频 TDP i9-11980HK 8C/16T 2.6GHz 4.5GHz 5.0GHz 65W i9-11900H 8C/16T 2.5GHz 4.4GHz 4.9GHz 45W i7-11800H 8C/16T 2.4GHz 4.2GHz 4.6GHz 45W i5-11400H 6C/12T 2.7GHz 4.1GHz 4.5GHz 45W i5-11260H 6C/?T 2.6GHz 4.0GHz 4.4GHz 45W i7-11375H 4C/8T 3.3GHz 4.3GHz 5.0GHz 35W i7-11370H 4C/8T 3.3GHz 4.3GHz 4.8GHz 35W i5-11300H 4C/8T 3.1GHz 4.0GHz 4.4GHz 35W

目前不能确认以上列表参数的真实性，仅供参考。 11 代 Tiger Lake-H 的参数需要等英特尔官方的正式消息。

IT之家获悉，英特尔该系列处理器将与桌面版一样，搭载最新的 Xe 核显，并支持 PCIe 4.0 以及 DDR4-3200MHz 内存。根据此前消息，英特尔将于北京时间 3 月 16 日正式发布，预计 11 代移动标压处理器也将于不久之后随笔记本电脑新品亮相。