【IT之家开箱】OPPO Find X3 图赏：十年理想之作

IT之家3月11日消息 OPPO 今日正式推出了 Find 系列十年理想之作——OPPO Find X3 系列机型，3 月 19 日 10:00 正式开售。搭载骁龙 870 的 Find X3 售价为 4499/4999 元，搭载 骁龙 888 的 Find X3 Pro 自 5499 元至 6999 元。

IT之家现在也拿到了这款Find 十年理想之作，大家不妨一起来领略一下这款手机的种种美学设计吧。

OPPO Find X3包装盒色彩内敛，给人首先带来一种科技和未来的疏离感，却又掺杂一种中国古典美学雅致，整体气质别具一格。

我们这里拿到的是一款雾蓝色的版本，第一眼的感觉与包装一般，不惹眼、不张扬，深谙素皮真谛。

包装盒中附带了一系列配件，例如充电适配器、数据线、无线耳机、手机壳、卡针等。

说回手机，该机采用了一种被称为“太空感”的设计，拥有一体流线机身、环形山影像镜组，厚 8.26 毫米，重 193g，自称可在方寸间释放太空想象。

Find X3 系列使用 5000 万像素 1/1.56 寸 双主摄，后置旗舰四摄，包括两个索尼联合开发传感器 IMX766、60 倍显微镜、1300 万长焦镜头，还拥有全链路 10 bit 色彩引擎，拍摄、存储、显示都是 10 亿色。

▲最左边的大底镜头即为 60 倍显微镜

OPPO Find X3 系列也拥有 6.7 英寸 E4 AMOLED 屏幕，采用 2K+分辨率、全链路 10bit 色彩引擎，5Hz-120Hz智能动态帧率，局部发光亮度可达 13000尼特。

补充一句，该机前面板是一颗单打孔摄像头，孔径宽度属于目前一流水准。

整体来看，该机屏幕是目前国产手机第一梯队水平，屏幕素质、功能以及防水性均为上佳，甚至获得 DisplayMate A+ 评级，并保持有 12 项纪录。

细节图赏：