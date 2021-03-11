【IT之家开箱】OPPO Find X3 Pro 图赏：十年理想之作、不可能的曲面

IT之家3月11日消息 OPPO 今日正式推出了 Find 系列十年理想之作——OPPO Find X3 系列机型，3 月 19 日 10:00 正式开售。搭载骁龙 888 的 Find X3 Pro 售价自 5499 元至 6999 元。

IT之家现在也拿到了这款 Find 十年理想之作，大家不妨一起来探讨一下这款手机的种种美学设计吧。

OPPO Find X3 系列两款机型包装盒设计完全一致，色彩内敛，典雅别致。

我们这次拿到的是独特的 “宇宙摩卡”环保素皮版本，机身质感与金属曲线形成的环形山镜组自然融合，两种气质碰撞出平衡之美。既然该机敢以宇宙为名，那我们不妨来看一下它究竟能有几许磅礴与恢宏。

包装盒内容物排放整齐有序，分别是数据线、手机壳、OPPO Find X3 Pro、贴膜、卡针、电源适配器以及无线耳机。

OPPO Find X3 Pro 类似于 X3 基础版，同样的轻薄机身、一体成型设计，拥有 2000 + 控制点精密调整后盖曲线，谓之 “不可能的曲线”，辅以艺术级热锻工艺以及独特的 OC0 曲面玻璃镀膜工艺，再加上独特的素皮设计，保证 85%不透明度，该机因此也拥有极好的观赏性和实用性。

实际上，X3 系列两款机型大部分设计都是完全一致的，Find X3 系列拥有旗舰四摄，5000 万像素 1/1.56 寸 双主摄（两个索尼 IMX766）、60 倍显微镜、1300 万长焦镜头，还拥有全链路 10 bit 色彩引擎，拍摄、存储、显示都是 10 亿色。

Find X3 系列两个镜头都是主摄，号称 “10 亿色双主摄”，支持 110.3° 的原生超广视野。

该机在 8.26 毫米厚度，193g 重量的基础上，拥有超大超薄 VC 液冷散热设计，内置 4500mAh 大电池，支持 65W 超级闪充、30W 无线闪充、10W 无线反充。

▲电源键的小惊喜

该机拥有主打的 “显微镜”功能，IT之家此前已报道类似内容，Find X3 系列搭载最高 60 倍放大的显微镜（微距镜头），支持 FHD 视频拍摄和色彩滤镜，可以查看人体皮肤和手机屏幕排列方式等微细画面。

OPPO Find X3 系列也拥有 6.7 英寸 E4 AMOLED 屏幕，拥有 QHD+ 分辨率、全链路 10bit 色彩引擎，5Hz-120Hz 智能动态帧率，覆盖 100%的 sRGB/P3 和 DCI-P3 色域，对比度为 5,000,000:1。

折叠椅值得一提的是，该机获得 DisplayMate A+ 评级，并保持有 12 项纪录。

这两款机型影像部分是相同的，同样的 32MP f/2.4 前置镜头，81 度 FOV 5P 镜头（不支持 AF 和 OIS），孔径大小属于第一梯队。

此外，该机支持多种影像功能，如 AI 场景增强、AI 调色板、10 位 RAW+ 图像支持、电影模式，可使用 BT.2020 色域，10 位色深和 HLG 以 Log 和 HDR 格式拍摄 4K 10 位视频伽玛曲线支持。

细节图赏：

▲不可能的曲面