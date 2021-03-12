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Huobi、OKEx、Binance 加密交易平台微博官方账号均已无法显示

2021/3/12 7:23:59 来源：TechWeb 作者：艺艺子 责编：骑士
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3 月 11 日，微博用户注意到，Huobi、 OKEx 和 Binance 的账户已经无法访问。

Huobi 和 Binance 账号显示‘该账号因被投诉违反法律法规和《微博社区公约》的相关规定’，OKEx 账号显示‘用户不存在’。目前尚不清楚是什么原因而遭微博封停，微博只是表示这些账户涉嫌违反法律和社区规则，但没有进一步澄清。

虽然这不是 Binance 第一次遭到官方微博账户的封停，但这是第一次三家交易所同时遭到封号

火币，OKEx 和 Binance，在国内通常被称为 HBO，是国内使用最广泛的加密交易平台。这一现象似乎给加密用户带来一丝不安的信号，数据显示，目前 HBO 的本地交易代币 HT、 OKB 和 BNB 价格开始出现 3% 到 7% 的下降。

十分巧合的是，近期国外社交媒体 Twitter 也出现过类似的情况。据外媒 3 月 10 日消息，有多个加密货币相关的推特账户被关停，而这些账号在加密社区中十分受欢迎，拥有数百万粉丝。推特官方给出的关闭账户理由是 “Twitter 会暂停违反 Twitter 规则的账户”。此后，其中一个账号 Willy Woo 表示，推特账户被封禁约 6 小时，推特官方发给 Willy Woo 邮件表示，其账户被错误的标记为垃圾邮件。

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关键词：加密货币微博

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