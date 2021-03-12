AMD RX 6700 XT 显卡详细游戏评测曝光：光追表现略输 RTX 3070

IT之家3月12日消息 AMD RX 6700 XT 显卡于本月初正式发布，国行售价 3699 元起，将于 3 月 18 日上市。这款显卡具备 40 个 EU、2560 个流处理器，内存容量 12GB，还搭载 96MB 无限缓存。外媒 wccftech 曝光了这款显卡与英伟达 RTX 3060 Ti、RTX 3070 的游戏实测对比。

AMD RX6700 XT 主打 2K 分辨率游戏性能，因此首先带来的是 1440P 分辨率游戏性能测试，画质均为最高。从结果中可以看出，这款显卡在《刺客信条》、《战地 5》、《使命召唤》、《堡垒之夜》等游戏中性能超过 RTX 3070；在其它游戏中，显卡的表现位于 RTX 3060 Ti 和 RTX 3070 之间。由于 RX 6700XT 在美国官方定价为 399 美元，而 RTX 3070 为 499 美元，因此这款显卡性价比显得十分高。

第二项测试对比的是 1080P 分辨率下的光追性能。可以看出在开启光追后，RX 6700 XT 在多款游戏中落后于英伟达的显卡。但是对于针对 RDNA 2 架构显卡优化的游戏，比如《尘埃 5》、《堡垒之夜》、《Godfall》、《魔兽世界：暗影国度》，RX 6700 XT 表现要好于英伟达的两款产品。

IT之家了解到，AMD RDNA 2 架构显卡搭载的 Infinity Cache 无限缓存，具备远高于传统显存的带宽，能够结合传统的显存实现性能提升、功耗降低，有利于高分辨率游戏的表现。对于不要求光追性能的用户，RX 6700 XT 比 RTX 3070 性价比要更高，但前提是消费者能够以合理的价格购买到最新的显卡。