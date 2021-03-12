飞傲：AK4490/AK4462/AK4497 音频 DAC 芯片因大火将永久停产

IT之家3月12日消息 2020 年 10 月，日本旭化成（AKM）的晶圆加工厂发生了火灾，大火持续了 3 天，所幸没有人员伤亡。该公司是全球领先的音频芯片、传感器制造商，其中 DAC 音频芯片广泛应用于 HiFi 播放器、数码相机、摄像机等产品中。

飞傲电子联合创始人 James 昨日表示，日本 AKM 公司生产的 AK4490/AK4462/AK4497 DAC 芯片将永久停产，目前在售的 BTA30、Q3 产品只能依靠库存芯片维持生产，数量极其有限。

AKM 公司的旗舰芯片 AK4497 为双声道设计，信噪比高达 128dB，最高支持 32bit/768kHz 规格音频解码，同时支持 22.4MHz DSD 硬解。飞傲的 M11 Plus 旗舰播放器此前使用这款芯片，但由于芯片绝版，产品只能限量发售，此后将更改设计方案，使用美国 ESS 公司的芯片。

飞傲 James 随后补充，音频 DAC 芯片制程越高反而会影响音质，因为芯片内含有大量模拟部分。尽管不需要最先进的光刻机，但是 DAC 芯片的设计需要丰富的经验积累，且市场规模小，因此不太可能国产化。他还表示，目前 AK4497 的价格已由此前的不足百元上涨至上千元一片。

IT之家了解到，索尼 A6100、FDR-AX45、HDR-CX680 以及 FDR-X3000、HDR-AS300 系列运动相机此前因为 AKM 芯片短缺的问题被迫延期交付，目前尚未公布最新进展。