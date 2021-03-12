美国新提案：投 940 亿美元，让该国更多人用上互联网

3 月 12 日，当地时间周四，美参众两院 30 名民主党议员公布了一项总额 940 亿美元的新提案，旨在改善全美的互联网接入服务，让更多美国人能用得上互联网。

这项新提案是近年来美国议员提出的最昂贵、最雄心勃勃的宽带计划之一。其目标是通过投入巨额资金，为偏远地区接入互联网服务，并提高网速，并帮助那些难以负担每月网络费用的家庭。

缩小持续存在的数字鸿沟一直是美国民主党的长期政策重点。但去年以来，美国疫情迫使更多人失业，学生被迫离开教室，大部分美国人只能依靠互联网生活，解决上网问题迫在眉睫。

美国众议院议员、提案主要撰写人詹姆斯 · 克莱伯恩（James E. Clyburn）表示：“如果没有宽带，我们就无法在全美各地实现经济增长。”“我们在这方面的投资以及未来 3 到 4 年的建设，将是我们目前能够进行的最好基础设施建设之一。”

美国联邦监管机构在去年的一份报告中发现，至少 1800 万美国人缺乏可靠网络连接，实际数字可能更高。这个问题在美国农村地区尤其突出，因为当地快速互联网服务的选择有限。而城市地区和一些偏远地区的低收入家庭根本没钱上网。

民主党议员一直主张通过政府投资来解决这些数字鸿沟问题，但遭到共和党议员的反对。在疫情影响下，两党最近达成协议，美国国会在过去四个月里批准了 140 多亿美元，帮助家庭支付网络账单，为更多农村地区提供互联网服务。

民主党参议员乔恩 · 泰斯特（Jon Tester）在最近的一次采访中说：“这不仅对医疗和教育有帮助，而且对商业也有好处。”

其中一部分资金来自美国国会周三通过的经济刺激计划。其中计划拨出 70 亿美元，帮助学校提供学生完成作业所需的网络设备。此外，计划还预留了 100 亿美元用于各州改善网络服务的基础设施建设。

参议员安格斯 · 金 (Angus King)说，“这就像上世纪 30 年代的美国农村电气化。”

而参众两院医院的新提案需要 940 亿美元的巨额资金，其中大部分将用于在缺乏快速网络服务的地区建设宽带基础设施。这项提案将优先考虑那些有助于偏远地区的项目，以及如何为低收入人群提供更快更便宜的网络服务。

周三通过的法案还额外拨出 60 亿美元，延长去年 12 月批准的支付能力计划，向在没钱上网的家庭每月支付至多 50 美元的补贴。参众议员的新提案实际上是要将这个计划的资金总额增加一倍。