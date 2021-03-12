OPPO Find X3/Pro 支持 “一键闪连”美的智能家居

3 月 12 日午间消息，在 OPPO Find X3 系列发布会期间，OPPO 还发布了全新的 ColorOS 11.2 操作系统，在 “万物互融”方面，OPPO 和美的共同推出了 “一键闪连”功能，实现了智能家居设备间更便捷的互联，提升使用体验。

去年 9 月，OPPO 与美的正式签约达成战略合作。使用美的产品配合 OPPO 手机和智能家居 App，可以实现快速配网、Breeno 语音控制、智能场景、便捷服务等功能。截至当时，用户在 OPPO 智能家居 App 中使用美的设备的累计次数已超过 1000 万次，OPPO 与美的联合活动覆盖用户总数也已达到 1.2 亿。

发布会期间，两大新功能正式亮相。首先是 “自动发现”，当 OPPO Find X3 系列手机靠近美的智能家电时，无需额外操作，手机就会自动跳出连接弹窗，询问是否连接。同时 OPPO 手机还能实现与美的四款家电产品（美的旋耀 iColor 空调、美的初见系列空气炸烤箱、美的花生净水机 · 加热款、美的星云破壁机）的 “一键闪连”，提升了连接速度。接下来，还会有更多的美的智能家居产品实现与 OPPO 手机的便捷连接与操作。

发布会期间，OPPO 还公布了健康生态方面的最新进展，如查看连续血糖（需搭配颐健安血糖仪）和血压长期管理（需搭配欧姆龙血压计），以及全新的欢太健康 App 3.0 版本，便于集中管理设备、查看数据和报告。同时宣布已与清华大学、北京大学医学部达成合作，成立了联合研究中心，丰富 OPPO 的健康生态。