华为新能源汽车电机实现量产，即将随长安 CS95 纯电版上市

IT之家 3 月 12 日消息 3 月 11 日，华为首次以电驱动系统供应商名义，出现在工信部 342 批次新车公示名单上。

华为电驱动系统目前已配套 2 款车型，分别是长安汽车的长安 CS95 纯电版和金康新能源的金康 SF5 纯电版，其中华为配套长安汽车的 TZ210XY584 永磁同步电机峰值功率 230kW，接近推荐目录的最高水平。

长安 CS95 纯电版申报图亦显示，动力方面搭载由华为提供前后双电机，这是华为在核心零部件供应商领域的首次试水。

IT之家获悉，去年 11 月，华为多合一电驱动系统 DriveONE 发布会上，华为发布了业界首款超融合的动力域解决方案。华为多合一电驱动系统集成了 MCU、电机、减速器、DCDC、OBC、PDU、BCU 七大部件，并把智能化带入到电驱动系统中。

DriveONE 三层平台化架构：电动化数字开发平台 + 硬件平台 + 软件平台。

据介绍，DriveONE 可助力整车动力域极简布置，做到 Z 向节省 220mm，安装支架减少 2 个，线束缩短 5m，连接器减少 3 个，水管口及水管减少 2 个。

华为此前表示，作为业界首款高压多合一电驱动系统，该系统可满足 2C 快充体验，充电 10 分钟续航 200km。