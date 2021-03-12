Rockstar Leeds 创始人戈登 · 霍尔离世，曾制作初代 GTA

IT之家 3 月 12 日消息 据外媒 GamesIndustry 报道，Rockstar Leeds 创始人戈登 · 霍尔（Gordon Hall）去世，享年 51 岁。

霍尔的朋友和同事昨天在约克郡宣布了这一消息，并分享了和他一起工作的回忆。霍尔被形容为一个顶级聪明的领导人，他不仅在培养人才方面发挥了关键作用，而且还带领团队制作了世界最顶尖的游戏。

霍尔先生的游戏生涯始于 1997 年成立的莫比乌斯娱乐（Möbius Entertainment）公司，那时候他们为 GB 和 GBA 制作游戏。在他们制作了 GBA 版本的《马克思 · 佩恩》后，工作室被 R 星收购，并改名为 Rockstar Leeds。

在霍尔的领导下，Rockstear Leeds 和 R 星本部合作，创作了《GTA：自由城故事》和《GTA：血战唐人街》等作品。后来霍尔还在 2009 年到圣地亚哥 Rockstar 工作，参与制作了《荒野大镖客》。

IT之家了解到，在 2011 年至 2013 年间，他短暂的离开了游戏行业进行了一次休假，期间进一步研究了玩家心理和微交易策略，之后重返游戏行业，在动视暴雪移动出任首席创意官。

马丁 · 布朗是 “ Team17 ”的联合创始人之一，也是霍尔的朋友，他发表了以下悼词 :

“戈登表现非常出色，他拥有令人难以置信地鼓舞人心的能力，而且总是很乐观”，“他对游戏的追求是惊人的，他与那些选择与他一起 (努力)工作的人建立了巨大的、信任的纽带。作为一个亲密的朋友，他激励了我们所有人，从社交角度来说，他是一个真正的精力充沛的人，他把每个人都捧在手心。我们会非常悲伤地怀念戈登”。