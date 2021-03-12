轻薄机身 1000Hz 瞬时触控采样：iQOO Neo5 产品外观正式亮相

IT之家3月12日消息 今日 @iQOO 手机 官方微博正式官宣 iQOO Neo5 手机。官方表示搭载骁龙 870 的这款机型 在“视、听、触”全方位优化，带来超感游戏体验。“夜影黑”配色的新机官方图曝光。

iQOO Neo5 采用轻薄硬朗的外观风格，机身厚度仅为 8.43mm，重量也只有 196g，“夜影黑”机身很有质感。Neo5 的摄像模组采用标志性的 Tone-in-Tone 同色异构设计，与 iQOO 品牌此前产品一脉相承。

官方表示，为了带给用户更好的超感游戏体验，iQOO Neo5 在 “视、听、触”三方面进行了全方位优化。Neo5 搭载了 120Hz AMOLED 超感竞速屏，支持 120Hz 高刷新率、300Hz 触控报点率，此外瞬时触控采样率高达 1000Hz。振动方面，手机搭配 4D 游戏震感 3.0 技术，游戏操控反应更及时。为了满足游戏体验，手机配备环绕式立体双扬声器，有助于听声辩位。

IT之家了解到，iQOO Neo5 已经通过 KPL 比赛用机测试认证，并适配了《王者荣耀》90Hz。

官方今日还发布了预热海报，展现了 iQOO Neo5“游戏魔方”特性。这款手机拥有独立显示芯片用于游戏画面渲染，这种方式能提升能效比，保证帧率稳定性。Multi Turbo 5.0 技术针对主流手游进行优化和适配，并能够根据需求调动系统资源，游戏时能够防卡顿与丢帧。

iQOO Neo5 将于 3 月 16 日正式发布，将搭载骁龙 870、增强版 UFS 3.1、66W 闪充和 4400mAh 大电池，此外还内置液冷散热解决系统。手机正式发布时，IT之家将为大家带来及时报道