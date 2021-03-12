微信 for Mac 3.0.0.1 内测版体验：可刷朋友圈，上班偷懒专用

微信已经面向部分内测用户发布了微信 for Mac 3.0.0.1 版，这次内测版新增的功能不多，但都比较重要，其中最核心的是可以浏览朋友圈了。

汐元已经装上了 Mac 版微信 3.0.0.1 ，这里先给大家做个快速体验报告，看看有什么细节可以分享。

打开全新安装的 Mac 版微信 3.0.0.1，软件首先会弹出这次的更新日志。

“3.0.0.1”是内部版本号，在日志上能看到的是 “微信 for Mac 3.0.0”。我们下面直接简称 “微信 3.0”。

本次更新的核心内容为：

可以浏览朋友圈

可以浏览聊天中分享的视频号视频和视频号直播

在 OS X 10.14 版本及以上系统支持深色模式

修复了一些问题

1、可以刷朋友圈了

毫无疑问，这次 Mac 版微信 3.0 最重要的更新就是朋友圈，目前 Windows 版微信还不支持这个功能，所以，这应该是我们第一次可以在桌面端正儿八经地刷朋友圈。

打开微信后，朋友圈的图标就在左侧边栏的最后一个。

点开图片后，朋友圈内容会在另外挂起的窗口中显示，用鼠标滚轮可以上下滑动，小伙伴们分享的网页、视频、图片等多媒体内容都能正常点开。

图片点开后，你可以放大、缩小、旋转，还可以快速设定 1:1 显示，这是在手机端没有的功能。

大家分享的视频号中的视频、直播也都可以正常打开。

不过汐元在测试时发现，M1 芯片的 Mac 目前打开视频号的内容，会导致软件卡死。

在 Mac 版微信 3.0 的朋友圈里，你可以正常点赞、评论，看到好玩的图片、链接等，也可以进行收藏、存储、分享等操作。

不过，你在朋友圈点击小伙伴的头像，只会弹出简单资料窗口，无法像在手机上那样查看他（她）的主页和以往朋友圈信息。

更重要的是，你不能直接在 Mac 上发布朋友圈动态！因为，仔细一看，原来朋友圈右上角的发布按钮变成了通知按钮…

有新的朋友圈通知会在这里显示小红标，同时在主界面的侧栏里也会有角标。

从体验上来讲，在 Mac 版微信 3.0 上刷朋友圈整体是很顺畅的，除了不能自己发布动态和查看好友的朋友圈信息列表外，其他都和在手机上看差不多。

2、可以浏览聊天中分享的视频号内容和直播

如果你在朋友圈看到了有趣的视频号内容，可以直接通过聊天窗口转发给好友。

如果好友用的也是 Mac 版微信 3.0，那他就可以直接在聊天窗口打开这个视频，而不会像过去那样显示 “当前版本不支持查看此消息”。

不过呢，无论是你在朋友圈看到的视频号内容，还是在聊天窗口看到的，都不能进行点赞、评论等操作，也不能查看这个视频号博主的信息。

看视频号直播的时候也不能发弹幕。

虽然你不能点赞，但是你可以投诉，哈哈…

总体来说，视频号内容和直播目前还停留在转发和观看层面上，没法做进一步的互动，希望后续可以进一步完善。

3、在 OS X 10.14 版本及以上系统支持深色模式

Mac 版微信 3.0 还加入了一个大家呼唤很久的功能，就是深色模式。

在软件的设置界面，加入了一项 “外观”设置选项，点开就可以看到有 “跟随系统”、“普通模式”和 “深色模式”可选。

你可以直接点击 “深色模式”让微信 “坠入黑暗”，也可以选择 “跟随系统”，当 macOS 进入深色模式，微信也会自动进入深色模式。

除了这三大重磅功能更新外，汐元将 Mac 版微信 3.0 仔细扒了一圈，没有发现其他更多隐藏的新功能。

不过值得一说的是，如果你之前用的是正式版，那么更新到本次内测版后，会发现另一项实用的功能，即：可以打开小程序。

当朋友通过聊天窗口分享小程序给你后，在 Mac 版微信 3.0 上，你也可以直接打开这个小程序。

而在之前的正式版，它只会显示 “你收到了一个小程序，请在手机上查看。”

当然，这个功能其实在 Mac 端之前的内测版微信中已经支持了，但是一直没有在正式版上线。

虽然说，微信对于桌面端的支持一直以来都比较落后，但这次 Mac 内测版微信 3.0 还是让我们看到了诚意。

像朋友圈、小程序、视频号这些高频功能，微信已经在着手引入到桌面端，尽管细节上有阉割，但本着 “有总比没有好”的心态，汐元还是要小赞一下。

如果你想安装 Mac 内测版微信 3.0，可以在IT之家公众号回复 “微信 Mac”获取安装包。

最后还是提醒一下，M1 芯片的 Mac 上安装内测版微信 3.0，在朋友圈、聊天窗口打开外链时可能会导致软件卡死，大家酌情安装。

但是在非 M1 Mac 上，体验是很顺畅的，没发现什么明显的 bug，大家可放心使用。

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