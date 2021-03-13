首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > IT资讯>业界

从媒体收费到黑客攻击，微软谷歌又展开相互疯狂 “撕咬”

2021/3/13 6:24:42 来源：新浪科技 作者：- 责编：远洋
评论：

北京时间 3 月 13 日凌晨消息，据报道，谷歌和微软已经是一对长期捉对厮杀的老对手，而在近期的 “新闻媒体要求谷歌和 Facebook 付费”风波中，两家公司关系进一步恶化。3 月 12 日，谷歌和微软再一次展开了唇枪舌剑。

在全球诸多国家，Facebook 和谷歌面临巨大压力，要求对使用的新闻链接、新闻摘要、图片等内容向媒体机构付费。澳大利亚通过了相关的法律，更多国家准备效仿。3 月 12 日，美国国会众议院举办了一场听证会，涉及到谷歌对于媒体行业的影响力。

在这场媒体和谷歌 Facebook 的矛盾风波中，微软公司站在了媒体一边，支持要求两大公司支付新闻授权费。在周五的众议院听证会上，微软公司总裁史密斯再次向 “谷歌捅刀子”。

史密斯对议员们表示，全球媒体机构被迫使用谷歌的各种工具，采用谷歌的广告交易平台来运营，向谷歌业务提供数据，并向谷歌付费。

谷歌进行了反击。谷歌在一篇官方博文中表示，微软支持媒体向谷歌和 Facebook 收费，这是 “赤裸裸的企业机会主义”。

谷歌首席法务官沃克（Kent Walker）表示，微软正在使用他们熟悉的老套路，攻击竞争对手，寻求通过有利于他们自己的新法律。为了削弱竞争对手，微软甚至不惜打破今天开放互联网的运作模式。

谷歌还指出了微软近期的软肋，即微软数以万计的客户（包括美国政府机构、北约成员国、银行、非营利机构、电信公司、公共基础设施、警察局、消防局、新闻媒体等）因为微软产品存在的安全漏洞遭到了黑客攻击。

据悉，最近攻击美国得克萨斯州软件公司 SoloarWinds 的俄罗斯黑客，利用微软云计算软件的漏洞，入侵了微软一些客户的系统。

在媒体收费风波中，面对外界的巨大压力，谷歌和 Facebook 近期已经开始和一些新闻媒体签约，获取授权，并支付一定授权费。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：谷歌黑客微软

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用