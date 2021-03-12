更纯净，微软 Win10 21H2 重大更新将减少系统臃肿软件数量

IT之家3月12日消息 外媒 Windows Latest 报道，当你购买一台新电脑时，你希望它是纯净的，有较少的内置应用程序。不幸的是，大多数新的 Windows 10 PC 都被微软和 OEM 厂商的一些不必要预装软件所堵塞，即使是纯净操作系统安装也有一些大多数人不需要的应用程序，如 3D Viewer 和 Paint 3D 等。

根据微软的说法，3D Viewer、Paint 3D 和其他 3D 程序是面向 “创作者”或 “艺术家”的，但不可否认的是，这些程序对某些人来说是臃肿的软件。好消息是，这家科技巨头终于打算减少 Windows 10 上的臃肿软件，而且这些改变已经在 Insider builds 中到来。

随着太阳谷的更新，微软正在将不受欢迎的功能和应用变成 “可选项目”，以在纯净的安装上创造一个纯粹的 Windows 体验。

IT之家获悉，从 Windows 10 版本 21H2 开始，3D Viewer 和 Paint 3D 应用将被取消预装。如果你是一个创作者，你可以随时从 Windows 10 商店下载它们。

接下来是 “3D 对象”，这是一个空文件夹，位于文件资源管理器的 “快捷方式”部分下。在即将到来的功能更新中，这个不需要的文件夹也将隐藏消失。

除了这些 3D 应用和文件夹之外，微软还将移除 “数学输入面板”，这是另一个不受欢迎的功能，它允许高级用户使用输入设备编写数学公式，并将其插入不同类型的文档中。

值得注意的是，微软已经在最新的 Windows 10 预览版中进行了这些改动。今天，如果你使用 ISO 镜像安装 Windows 10 预览版更新，你将不会再看到这些应用、功能和文件夹。

我们预计这些变化将在 21H2（太阳谷）生产构建版本中上线，预计将在今年 10 月或 11 月推出。

微软最新删除不必要功能的决定是由消费者对更清洁，更流畅的 Windows 体验需求所驱动的，但也有一些例外。

目前，微软似乎不会为 Cortana 等应用程序添加直接卸载选项（尽管你可以在 2020 年 5 月更新或后续版本中禁用数字助理）。