微软 Xbox 斯宾塞：收购 B 社是为了打造独家游戏

IT之家 3 月 12 日消息，据外媒 Wccftech 报道，在今天的 Xbox-Bethesda“圆桌会议”直播中，微软 Xbox 业务负责人菲尔 · 斯宾塞（Phil Spencer）表示，微软收购 Bethesda（俗称 B 社）确实是为了给 Xbox 和支持 Game Pass 的其他平台打造独家游戏。

IT之家了解到，Xbox Game Pass 明天将新增 20 款 B 社游戏，包括《毁灭战士》系列，《上古卷轴 V：天际重制版》《辐射 4》等。

微软收购 B 社后，很多粉丝都比较关心未来《辐射》《上古卷轴》和《毁灭战士》系列是否会成为 Xbox 的独家游戏，微软对此并没有给出特别明确的答复。

实际上，一些即将推出的 B 社游戏，比如《死亡循环》和《幽灵线：东京》是要先登陆 PS5 的。在此前的一份声明中，斯宾塞表示，未来一些 B 社游戏会在 Xbox 主机独家推出。

在今天 Xbox-Bethesda“圆桌会议”的直播中，斯宾塞更加明确了微软独占 B 社游戏的观点。

斯宾塞称，微软收购 B 社的目的确实是为了给 Xbox 和支持 Game Pass 的其他平台打造独家产品。但微软会履行 B 社在被收购之前所达成的协议（例如《死亡循环》《幽灵线》会在 PS 平台独家推出），并且会支持其他平台上已经上架的游戏。但听起来这种状态不会维持太久。

斯宾塞表示，我不能保证每一款 B 社游戏都在 Xbox 独家推出，因为这不是真的。我们会一如既往地履行合同协议，并会继续支持已经在其他平台上架的游戏。我们爱那些玩家社区，会继续投资它们。甚至在将来，我们会继续完善已经在其他平台上架的游戏，并履行 B 社未被收购前的合同协议。

斯宾塞还表示，我们会在支持 Game Pass 的平台上发售一些优秀的独家游戏，并为 Xbox 用户带来更多创新。

斯宾塞在直播中给自己留了一些余地，不过那些希望《上古卷轴 VI》或下一款《辐射》登陆多平台的用户可能要失望了。当然，索尼和任天堂只要在他们的平台上支持 Xbox Game Pass，还是能获得 B 社的全部游戏。