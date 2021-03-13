欧盟：谷歌广告业务面临 “大规模”调查，对科技公司绝不手软

北京时间 3 月 13 日凌晨消息，据报道，欧盟反垄断事务专员玛格丽特 · 维斯塔格（Margrethe Vestager）今日表示，谷歌的广告业务面临着 “大规模调查”。

显然，在谷歌与欧盟长达 10 年的反垄断对决中，又增添了一条新的战线。维斯塔格今日在一次线上活动中表示，对欧盟委员会来说，科技公司是重点调查对象；因为过去 12 个月所发生的一些事情，改变了许多习惯。

维斯塔格对 “谷歌广告生态系统”的调查，只是欧盟委员会对一系列科技公司展开调查中的一个，其他还包括对苹果应用商店和支付系统的调查，对 Facebook 市场和数据的调查。

此外，维斯塔格还对亚马逊展开了深入调查，主要集中在其对卖家数据的控制，如何大大降低了亚马逊零售的风险，而不是平台上其他卖家的风险

根据发给出版商和广告公司的调查问卷，欧盟委员会在今年 1 月份开始收集有关谷歌在 “广告技术价值链”中的做法的信息。自 2019 年以来，欧盟一直在审查谷歌的数据做法，最近还扩大了审查范围，即审查谷歌逐步淘汰第三方 Cookie 的计划。

维斯塔格今日还表示：“我们将最大限度地利用我们拥有的每一种工具，并采取必要的反垄断行动，以确保市场是公平的。”

对此，谷歌尚未发表评论。

维斯塔格此前曾表示，她对谷歌的广告业务非常感兴趣，以便 “充分了解”它，并回应那些 “对它的运作方式感到不舒服”的人。她今年 1 月份曾表示，不知道监管机构是否会对谷歌展开正式的调查。

之前，欧盟已经在三起反垄断案件中对谷歌处以总计逾 90 亿欧元的罚款，分别为 Google Shopping 垄断案、谷歌 Android 垄断案和谷歌 AdSense 垄断案。