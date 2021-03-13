英飞凌总裁高调拆台欧盟计划，汽车芯片独占鳌头

英飞凌的总裁莱因哈德 · 普洛斯（Reinhard Ploss）对欧盟 “加强开发芯片能力、瞄准 2nm 工艺”的声明表示怀疑，他认为仅靠欧盟投资新建晶圆厂，无法解决欧洲的芯片供应问题。

英飞凌是全球最大的汽车芯片公司，在自动驾驶技术发展和全球汽车缺芯的推动下，其股价在一年内上涨 60%。而汽车芯片往往采用 28nm、45nm 等工艺，这可能是英飞凌对欧盟计划不感兴趣的原因之一。

一、欧盟科技行业规模较小，英飞凌芯片制造动力不足

去年 12 月，19 个欧盟成员国已签署了一项联合声明，就 “加强欧洲开发下一代处理器和半导体的能力”进行合作，其中包括为各行业特定应用提供最佳性能的芯片和嵌入式系统，以及逐渐向处理器技术的 2nm 节点发展的领先制造技术。

目前，欧盟已从 7500 亿欧元的新冠肺炎病毒复苏基金中拨出一部分来资助半导体公司，德国有 18 家本土半导体公司接受资助，总部位于慕尼黑的英飞凌也是这项计划的受益者之一，但是英飞凌的总裁莱因哈德 · 普洛斯却对欧盟这项计划的真正效果表示怀疑。

他宣称，如果这些资金被用于建设欧盟的本土晶圆代工厂，而不是那些处于瓶颈的欧洲企业，将只会帮助那些处于竞争中的美国或亚洲公司，因为这些欧洲晶圆代工厂最大的客户还是那些外国科技巨头。

这种情况下，他认为将芯片制造能力留在欧盟没有什么帮助。

他之后解释，目前欧洲的科技行业规模还不够大，不足以让芯片本地化生产变得有价值。

普洛斯称，欧盟的计算机产业已经消失了，消费电子行业也转移到了日本和美国。除非欧洲大陆重建这些行业，否则 “不太确定是否有必要为了利用中国产能，而在欧洲进行投资”。而且现在欧洲建造晶圆厂所需的投资远远超过了该行业目前的雄心。

▲2020 年全球前 15 半导体企业营收排名（来源：Financial Times）

根据管理咨询公司 Roland Berger 的数据，欧洲半导体企业的资本支出仅占该行业资本支出的 4%，而那些在亚太的竞争对手却占了 63%。

台积电一家就投资了 200 亿欧元建设新的前沿科技园区；英飞凌在 2021 年却只能投资 16 亿欧元，其中部分资金用来使位于奥地利维拉克的新工厂投产。

如果欧盟想要弥补这一差距，需要和美国合作发展中国台湾或中国大陆以外的制造业势力。然而，据报道，欧盟更有可能吸引台积电和三星在欧洲建厂，而非说服英飞凌等公司改变外包模式。

英飞凌从西门子拆分出来后一直努力精简业务，它先抛弃了利润微薄的内存部门奇梦达（Qimonda），又将移动通信部门出售给英特尔。

尽管英飞凌在德国和奥地利拥有较为优质的芯片制造设备，但是该公司一直将 90nm 制程以下的芯片外包给台积电、联电和格罗方德等公司生产。

对此，普洛斯回应：“除非我有无限的金钱还想要打发时间，我才会投资生产 90nm 制程以下的芯片。英飞凌一家公司在这个行业单打独斗毫无意义。”

他补充道：“只有在持续满负荷使用的情况下，建造铸造厂才具有成本效益。市场不会为那些高峰时期忙、低迷时期闲的公司支付溢价。”

普洛斯称，英飞凌不会参与该计划，因为没有人知道欧洲哪些行业应该使用下一代芯片。

二、英飞凌乘汽车行业东风，股价上涨 60%

此前，美国 NASA 的 “毅力号”（Perseverance）火星探测车安全着陆，英飞凌的抗辐射半导体应用于其部分相机和仪器。

普洛斯对此骄傲不已，他曾对员工说：“你们最好确保我们的设备没有出现故障。”

尽管如此，英飞凌的主要注意力还是集中于汽车市场，这是英飞凌最大的市场。

当全球汽车芯片短缺时，世界各地的汽车厂商不得不减产等待芯片供应恢复，这使得 2021 年汽车产量可能会减少 100 万辆。

英飞凌曾是一只低市值股票，在 21 年后刚刚超过它的发行价。这种情况下，由于芯片需求飙升，英飞凌股价在一年内上涨逾 60%，最近取代诺基亚成为欧洲斯托克 50 指数。

▲英飞凌 2020 年股价变化（来源：Financial Times）

同时自动驾驶汽车和电动汽车的崛起也在推动英飞凌的营收增加。随着汽车对微处理器的依赖程度逐渐加深，英飞凌的汽车芯片利润达到 40% 以上。

机构投资者联盟（Institutional Investor Union）投资组合经理马库斯 · 戈林斯基（Markus Golinski）称，英飞凌作为世界上最大的汽车半导体公司，其营收增速最快的领域是电动汽车零部件。

他预计，2025 年，电动汽车零部件将占到英飞凌汽车业务的 30%。

英飞凌在电力传感器领域也保持着领先地位，其占据了全球近五分之一的市场，几乎每秒钟都在生产用于信用卡的安全芯片。

此外英飞凌还将对美国竞争对手赛普拉斯（Cypress）展开收购，引发了欧洲半导体巨头整合的传言。

普洛斯对此回应，英飞凌对赛普拉斯的收购谈判一直在进行中，但与意法半导体等欧洲半导体巨头的整合可能将超过关键的市场份额，形成垄断，没完没了地谈论建立一家欧洲芯片冠军企业将只会分散企业的注意力。

戈林斯基还认为，这样的合并将导致文化冲突，而且其中涉及了太多的政客。

由于种种原因，英飞凌正处于一个高速发展的时期。但一位投资者领袖警告，在一个以周期性出名的行业，英飞凌这种令人兴奋的增长 “不可能永远持续下去”。

普洛斯也同意这一观点，他说：“英飞凌正处于一个非常好的位置，但如果你认为你是最伟大的，那下一步就是衰落。”

结语：欧盟芯片计划陷入尴尬境地，能否成功需打问号

在全球局势较为紧张的当下，各国都在为了保障自己的芯片供应安全而支持本土芯片制造厂商发展，欧盟也不例外。但最近的一系列整合交易使欧盟的芯片制造地位越发下降：德国的世创硅晶圆厂商（Siltronic）即将被台湾环球晶圆公司所并购；法兰克福上市的 Dialog Semiconductor 则已被日本瑞萨收购。

苹果本周宣布，将在未来 3 年内投资逾 10 亿欧元，在慕尼黑建造一家大型芯片设计中心。英飞凌等本土芯片厂商却缺乏动力加强自己的代工业务。这种情况对于欧盟来说比较尴尬，其宏伟计划能否实现，还要打一个问号。