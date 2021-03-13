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分析师：下代 Apple Silicon MacBook 有望推动苹果 Mac 今年出货量创下新纪录

2021/3/13 8:09:10 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 3 月 13 日消息 据外媒 MacRumors 获得的一份研究报告显示，巴克莱分析师表示，他们预计苹果在 2021 财年的 Mac 出货量将创下纪录。在新冠病毒大流行和 Apple Silicon Mac 的推动下，苹果的 Mac 需求强劲

有传言称，苹果计划在今年下半年发布采用 Apple Silicon 芯片的重新设计的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型，至少有一家供应商正计划提高产能，以应对强劲的需求。

据 DigiTimes 报道，台湾厂商华通电脑在 2021 年上半年的高密度电路板产能已经被预订一空，将在下半年扩大产能以帮助缓解这一局面。该报道称，在新 MacBook 和 iPad 的电路板批量出货的支撑下，华通电脑在 2021 年上半年将录得强劲业绩。

日经亚洲最近报道称，苹果将在下半年开始量产两款采用 Apple Silicon 的新款 MacBook。这个时间段应该可以为苹果的供应商提供充足的时间来加紧生产，以便新品在今年晚些时候上市。采用 Apple Silicon 芯片的重新设计的 iMac 预计也将在今年某个时候亮相。

根据知名苹果分析师郭明錤的说法，新款 MacBook Pro 机型将采用更亮的显示屏，配备 Mini-LED 背光，采用全新的设计，顶部和底部为平边，配备 HDMI 接口和 SD 卡读卡器，采用经典的 MagSafe 充电，配备磁力电源线，物理功能键取代 Touch Bar。

IT之家了解到，苹果在几年前就不再披露产品销量，但在 2021 年第一季度，苹果公布了创纪录的 87 亿美元的 Mac 季度收入，首批三款采用苹果定制设计的 M1 芯片的 Mac 就是在该季度发布。

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关键词：MacBookMac

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