《阿凡达》重映再夺全球影史票房冠军

IT之家 3 月 13 日消息 《阿凡达》本周五（3 月 12 日）内地重映，根据灯塔专业版的数据，今天 13 点 39 分，《阿凡达》重映之后再次登上了全球影史单片票房冠军宝座。

灯塔专业版数据显示，该片重映票房现已达到 5090 万元。按照实时汇率，该片重映全球累计票房破 27.98 亿美元，超过此前全球票房冠军《复联 4》(27.975 亿美元)。

IT之家了解到，《阿凡达》（Avatar）是一部由詹姆斯 · 卡梅隆执导的科幻电影，于 2009 年 12 月 16 日以 2D、3D 和 IMAX-3D 三种制式在北美上映。公开资料显示，本片采用 3D 技术拍摄，共耗资 5 亿美元制作发行，获得了第 82 届奥斯卡最佳摄影、最佳视觉效果、最佳艺术指导等 3 项大奖。

这部电影不仅使用了传统的 2D 放映格式，还使用了包括 RealD 3D、Dolby 3D、XpanD 3D 和 IMAX 3D 在内的多种 3D 格式。因为在 3D 视野和立体视觉制片上有着诸多创新，这部电影被誉为电影制片技术上的一大突破。在这部电影之后，很多好莱坞动作片都使用了 3D 拍摄技术，3D 放映也开始全球普及。