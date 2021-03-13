《死亡循环》总监分享游戏细节：玩起来有点像《羞辱》

IT之家 3 月 13 日消息 据 DSOGaming 报道，《死亡循环》的游戏总监分享了一些关于游戏的新细节，表示玩起来会有一点像《羞辱》。

《死亡循环》是 Arkane Studios 即将推出的第一人称动作冒险射击游戏，由微软旗下的贝塞斯达软件公司公司发行。Arkane 是几个著名游戏 IP 的制作商，如《羞辱》，《猎物》和《黑暗弥赛亚》。然而，大多数参与这些游戏开发的开发人员已经离开了该工作室。

IT之家了解到，游戏总监丁加 · 巴卡巴（ Dinga ·Bakaba ）在接受采访时表示，《死亡循环》可能会给人一种类似《羞辱》的感觉，但是深入一些会发现很大的不同。其中主角的一些技能会和《羞辱》很相似，另一些又会感觉非常独特。

另一方面，《死亡循环》会以小饰品为特色，就像是《羞辱》中的骨片护符一样。这些饰品可以装备在角色身上或者武器上，它们将提供一些超自然的帮助，比如能够二段跳。

游戏发生在黑礁岛（Black Reef island）上，这是一个和《羞辱》中的 Karnaca 相比很小且很偏远的地方。玩家可以在这个岛上自由探索，寻找收藏品。

游玩中任何时点玩家都可以退出任务以重新开始时间循环。而且没有任何和平的方式来完成游戏。显然这是一个关于杀戮的游戏。

最后一点，游戏主角在进入时间循环前都会喝几杯，所以他每天醒来都先处在可怕的酔宿的状态中。《死亡循环》大约需要 20 小时通关。