因通信模块软件问题，德国戴姆勒将在中国召回 260 万辆奔驰汽车

IT之家3月13日消息 因软件设计问题，德国汽车制造商戴姆勒公司将在中国召回 260 万辆奔驰汽车。按照有关监管部门的说法，上述软件问题可能导致车辆在发生事故时无法正确传输其位置。目前，戴姆勒方面拒绝对此发表评论。IT之家获悉，今年 2 月，戴姆勒曾出于类似原因在美国召回了近 130 万辆汽车。当时曾有消息称，问题可以通过软件更新解决。

据上海市场监管发布，梅赛德斯-奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司召回部分进口和国产汽车。

自 2021 年 4 月 12 日起召回以下车辆：

（一）召回生产日期在 2016 年 1 月 21 日至 2020 年 11 月 20 日期间的部分进口和国产 A 级、B 级、C 级、E 级、S 级、GLA SUV、GLB SUV、GLC SUV、GLE SUV、GLS SUV、CLA、SLC、CLS、SL、G 级、AMG GT、EQC 车辆，共计 2600677 辆。

（二）召回生产日期在 2016 年 8 月 30 日至 2020 年 7 月 15 日期间的部分进口和国产 B 级、E 级、S 级、GLA SUV、GLB SUV、GLC SUV、GLE SUV、GLS SUV、CLA、SL、AMG GT 车辆，共计 33 辆。

（三）召回生产日期在 2016 年 7 月 3 日至 2020 年 10 月 30 日期间的部分进口和国产 A 级、B 级、C 级、E 级、S 级、CLA、CLS、EQC、GLA SUV、GLB SUV、GLC SUV、 GLE SUV、GLS SUV、G 级车辆，共计 333 辆。

召回原因

本次召回范围（一）内车辆因通信模块软件的设计问题，当车辆发生碰撞且自动触发紧急呼叫服务时，由车辆碰撞引起的通信模块电源的电压临时下降可能导致车辆自动发送给梅赛德斯 - 奔驰紧急呼叫中心的车辆位置出现偏差，可能导致救援延迟，存在安全隐患。

本次召回范围（二）内车辆由于供应商原因，通信模块可能无法连接到通信服务网络。若发生事故，包括手动和自动功能的紧急呼叫服务将无法使用，可能导致救援延迟，存在安全隐患。

本次召回范围（三）内车辆的通信模块软件可能已停用。若发生事故，包括手动和自动功能的紧急呼叫服务将无法使用，可能导致救援延迟，存在安全隐患。

解决方法

对于召回范围（一）内的汽车，梅赛德斯 - 奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过汽车远程升级 (OTA)技术为召回范围内的车辆免费升级通信模块软件，用户无需到店即可消除安全隐患；对于无法通过汽车远程升级 (OTA)技术实施召回的车辆，梅赛德斯 - 奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过梅赛德斯 - 奔驰授权服务中心联系相关用户，为车辆免费升级通信模块软件，以消除安全隐患。

对于召回范围（二）内的汽车，梅赛德斯 - 奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过授权服务中心为召回范围内的车辆免费升级通信模块软件，以消除安全隐患。

对于召回范围（三）内的汽车，梅赛德斯 - 奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过授权服务中心为召回范围内的车辆免费激活通信模块软件，以消除安全隐患。

梅赛德斯 - 奔驰（中国）汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过北京梅赛德斯 - 奔驰销售服务有限公司，以短信、车机内推送、App站内信推送或挂号信等方式通知相关用户此次召回事宜。用户可以通过座机或手机拨打服务热线：400-818-1188 咨询（服务时间为周一至周日，全天 24 小时）。