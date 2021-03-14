新旗舰即将登场：曝诺基亚 8.3 5G 继任者将搭载骁龙 775 芯片，拥有 108MP 后置五摄

IT之家 3 月 14 日消息 据外媒 NokiaPowerUser 报道，消息人士透露 HMD 已经开始开发其新一代旗舰机型——诺基亚 8.3 5G 的后继产品。

据悉，诺基亚 8.3 5G 后续产品将搭载高通骁龙 775 芯片，并可能配备包括 108MP 主摄的后置五摄镜头模组。但由于诺基亚今年产品命名方案已经发生改变，不再采用之前的数字 + 小数点 + 数字的方式，该机正式命名尚无从得知。

IT之家了解到，高通骁龙 775 芯片目前尚未发布，它被认为是骁龙 765G 的重大升级迭代版。最近的爆料已经揭示了有关骁龙 775/775G （SM7350）的信息，例如 5nm 工艺、LPDDR5 和 UFS 3.1 支持。

外媒透露，这款机型有望配备五摄后置镜头，有望包括 108MP 主摄、超广角、景深、微距和变焦镜头，且将像诺基亚 8.3 5G 一样再次配备 OZO 音频技术，并拥有蔡司光学技术加持。

此外，外媒听说它可能采用 PureDisplay V4 的 6.5 英寸 QHD+ 显示屏，有望达到 120 Hz 刷新率，并采用 5000mAH 电池。

值得一提的是，虽然诺基亚此前表示将在 4 月 8 日 召开发布，但外媒认为该机将在今年下半年登场。