诺基亚新机曝光：“绯红女巫”诺基亚 X10 和 “快银”诺基亚 X20，约 2700 元

IT之家 3 月 14 日消息 此前有消息称诺基亚将摒弃此前数字 . 数字的命名方式，而采用新式命名，例如三星一贯方式，其首款机型将是诺基亚 G10。据 NokiaPowerUser 报道，除诺基亚 G10 外，HMD 还推出诺基亚 X10（又名绯红女巫）和诺基亚 X20（快银）。

据悉，这款 “快银”此前已经出现在了 Geekbench 基准数据库中。跑分信息显示，该机预计将采用骁龙 480 5G 芯片，拥有 6GB 运存，运行安卓 11 系统。

IT之家了解到，HMD 此前已正式确认其搭载骁龙 480 的新款诺基亚 5G 智能手机已经准备就绪。骁龙 480 集成了高通 Kryo460 CPU 和 Adreno 619 GPU，主频可达 2.0GHz，CPU 和 GPU 均实现了 100% 的提升，AI 性能提升 70%。

因此，外媒推测诺基亚 X10 和诺基亚 X20 可能是采用骁龙 480 5G 处理器的低价诺基亚 5G 智能手机。据介绍，诺基亚 X20 将拥有 6GB 运存和 128GB 存储空间，将提供蓝色和沙色两种配色；诺基亚 X10 将配备 6GB 运存和 32GB 存储空间，提供白色和绿色两种型号。

外媒表示，诺基亚 X20 的 6+128GB 版本的定价为 349 欧元（约 2714 元），诺基亚 X10 的 6+32GB 版本的价格预计为 300 欧元左右。这两款诺基亚智能手机有望在 4 月 8 日与诺基亚 G10 一同发布。