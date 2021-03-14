民企火箭派航天科技有限公司拟 2022 年发射首款液体运载火箭

火箭派（湖州）航天科技有限公司昨日在北京天文馆发布了其首型液体运载火箭 “达尔文一号”和首型空间生物载荷装置 “火种一号”，分别计划在 2022 年底以及今年 9 月搭载长征系列运载火箭进行首飞。

创始人程巍表示，运载火箭是空间生物实验室进入太空的载体，属于智能硬件；空间生物实验室解决空间生命科学问题，属于应用商店；空间微生物制药、空间蛋白质结晶等不同研究方向，属于新航天时代的新应用。随着空间应用的逐渐增多，火箭需要根据载荷的需求重新设计，才能进一步降低发射成本，提高效率。

据悉，他们将搭载空间生物实验室，并透露了 “四步走”规划：2021 年 9 月，发射单功能生物载荷装置 “火种一号”，2022 年发射多功能生物载荷实验平台，并逐渐形成航班化；直到 2025 年，计划实现可返回式多功能生物载荷实验平台批量在轨，满足空间生物制药商业化、空间生命科学实验常态化的需求。2025 年后，正式启动建造 “空间生物实验室”计划。

首型液体运载火箭 2022 年底首飞官方表示，其商业运载火箭计划采用 10 吨级液氧甲烷发动机和 65 吨级液氧甲烷发动机，逐步打造小型、中型、重型运载火箭，满足空间生物载荷实验平台不同阶段的发射需求。

据介绍，首型液体运载火箭 “达尔文一号”全箭总长 24.1m，直径 2.25m，起飞质量 42.52t，起飞推力 500kN。一级采用 5 台 10t 级液氧甲烷发动机，二级采用单台 10t 级真空版液氧甲烷发动机，近地轨道运载能力 270kg，太阳同步轨道运载能力 150kg。

此外，他们后续计划通过 10 吨级液氧甲烷发动机，采用 “五机并联 + 通用芯级”的模式构建 CBC 构型，打造中型液体运载火箭。

▲达尔文一号和中型液体运载火箭示意图

▲火种一号示意图