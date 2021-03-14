14nm 最后的绽放：英特尔酷睿六核 i5-11600KF/11400F 测试：125W TDP 下的 4.9 GHz

IT之家3月14日消息 英特尔将于明日推出新款 CPU 系列，并将会在 3 月 30 号正式解禁 11 代桌面酷睿处理器，不过闲鱼等常见的泄露平台上早就布满了各种 QS 版处理器以及大量评测，例如此前已有多个媒体曝光了最顶级的 8 核和 16 线程的 i7-11700K 处理器性能。

Chiphell 社区的一名博主昨日曝光了两款未发布的英特尔 6 核 Rocket Lake-S 系列 CPU 的 CPU-Z 基准测试情况，这次是中高端甜品酷睿 i5-11600KF/11400F 两款型号，参考此前惯例预计将会成为 Intel 粉丝中最受欢迎的型号。

从 CPU-Z 测试情况来看，11600KF 的 TDP 为 125W，默频 3.9 GHz，上至 4.9 GHz；11400F 是 65W 六核处理器，主频 2.6 GHz~4.4 GHz 。两者均基于新的 Cypress Cove 架构，并将提供 PCIe4 支持。当然，作为 F 系列的它们都缺少 12 代集显。

IT之家了解到，评测者在技嘉 Z490 AORUS Ultra 主板上进行了测试，辅以 16GB 的 DDR4-3600 内存（C17-19-19-39），使用超频三凌镜的 350W 的水冷散热。

在 AIDA64 测试中，11600KF 的平均功耗为 209W，温度为 85℃，而 11400F 的平均功率为 145W ，温度仅有 70℃。此外，测试者发现当他将 11600KF 超频 0.1GHz 至 4.9GHz 时需要 1.4V 才能稳定进入桌面，但发热不可控不具备参考意义故放弃。

此外，他还发现当他将电压限制在 1.325V 时也可以保持在 4.8GHz。当然，导致新处理器超频性能堪忧的原因也可能是 Z490 的新版 BIOS 仍未对 11 代酷睿有完美支持，不排除后续优化的可能。

图源：@热心市民描边怪，下同

理论性能测试

▲Cinebench R15，跑三圈取平均值，结果如图。

▲AVX 负载更重的 Cinebench R20，跑三圈取平均值，结果如图。

▲Cinebench R23，跑三圈取平均值，结果如图。

▲DX12 2K 游戏性能测试的 3DMark TS，跑三圈取平均值，结果如图。

▲DX12 4K 游戏性能测试的 3DMark TSE，跑三圈取平均值，结果如图。

▲DX11 4K 游戏性能测试的 3DMark FSE，跑三圈取平均值，结果如图。

▲CPU-Z 17.01.64 测试，跑三圈取平均值，结果如图。

▲CPU-Z 19.01.64 AVX2 测试，跑三圈取平均值，结果如图。

温度功耗测试

▲两个测试项目均用 AIDA64 勾选 FPU 进行十分钟烧机测试，不过因为 Intel 11 代处理器新加入了 AVX3 指令集，所以烧机测试中全部使用 AVX3 进行烧机，测试结果如图。