微软 Surface Duo 2 预计今年晚些时候发布，系统软件大升级

IT之家3月15日消息 外媒 Windows Latest 报道，微软并不是智能手机市场上最大的品牌，但去年，该公司尝试了一款高端双屏手机 “Surface Duo”，采用了定制化的 Android 体验。

Surface Duo 可能只发布了不到一年的时间，但据知情人士透露，微软似乎已经在准备一款更新的机型。

微软 Surface Duo 2 预计将从 2020 年下半年开发，它计划在今年秋季推出，不过微软的计划总是会有变化。除了硬件（更快的处理器、5G 和改进的摄像头）之外，软件似乎是 Surface Duo 2 的主要重点。

购买用户对 Surface Duo 的评论赞扬了设计、显示屏和铰链，但软件问题毁了这款产品。据消息人士透露，这款新的 Surface Duo 2 将 “特别强调”对软件的修复和改进，其中包括相机应用。

IT之家获悉，除了这些质量上的改进，微软还在慢慢增加更多的工程师加入 Surface Duo 2 背后的团队。根据外媒看到的多份招聘信息，微软希望 “提供移动用户体验”，将微软最好的东西带到 Android 生态系统中。

事实上，微软正在直接为 Android 的开发做贡献。例如，微软一直在测试新的 “被遮挡区域”API，该 API 将添加有关被其他任务或系统 UI 遮挡的显示区域的信息。

“该 API 将允许开发人员将体验重新流向可见区域。例如，一个 Launcher 可能会将其底部的抽屉动画移到未被遮挡的区域，以允许用户启动另一个应用程序，”微软指出。

微软 2021 年期待

微软还在研发其他 Surface 产品。这家科技巨头预计将在 4 月推出 Surface Laptop 4，今年 10/11 月推出 Surface Pro 8。