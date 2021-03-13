消息称将被砍掉，微软 Win10 商店商业和教育版 4 月起不再支持付费应用

IT之家3月13日消息 Microsoft Store for Business and Education（微软商店商业和教育版）允许组织和学校查找、获取、分发和管理应用。

微软近日宣布，从 2021 年 4 月 14 日起，Microsoft Store for Business and Education 将停止支持付费应用。如果你已经购买了付费应用，你可以继续使用该应用，但将无法从 businessstore.microsoft.com 或 educationstore.microsoft.com 进行新的购买。

微软还提到，那些免费的应用仍将可以使用。从 2021 年 4 月 14 日起，Azure 活动目录 (Azure AD)账户是访问微软商业和教育商店的必备条件。

IT之家提醒：此公告不会以任何方式影响 Windows 10 中的消费者版 Microsoft Store。

外媒称，从微软概念性应用开发愿景来看，通过这两个门户进行商业和教育开发的意义不大，尤其是考虑到开发者对 Windows 10 平台的冷漠关注。再加上商业开发人员一直犹豫不决，不愿意为 UWP 平台重写应用，也不愿意采用网页和云端的选择，因此，结束对这些分发渠道的支持的必要性就很明显了。

ZDNet 编辑 Mary Jo Foley 也从微软内部的消息人士处获悉，早在 2020 年 6 月，这两个商店就计划被废止，但可以理解的是，在疫情大流行期间，路线图已经进行了新的调整。