微软 Xbox Game Pass 订阅用户超 1000 万

IT之家5月2日消息 Xbox 团队希望为玩家提供“游戏畅所欲玩、设备随手可选、队友时常相伴”的游戏体验。Xbox Game Pass是一个可以无限畅玩超过百款 Xbox 主机及 PC 游戏大作的精选游戏社区。

微软近期宣布，横跨在41个不同市场，Xbox Game Pass 的订阅用户已超过 1000 万人。

微软表示，自3月起，Xbox Game Pass 订阅用户累计添加 Xbox Live 好友人数已超过2300 万，相比之前增长了70%。Xbox Game Pass 订阅用户的游戏时间翻倍，多人游戏的时长也增长了 130%。

在加入 Xbox Game Pass 之后，玩家畅玩的游戏内容扩大了40%，有90% 的 Xbox Game Pass 订阅用户也尝试了以往不会接触的游戏类型。

Xbox Game Pass 游戏库中包含诸如《极限竞速》、《战争机器》、《我的世界》、《NBA 2K》、《巫师》等游戏系列大作，以及数十款来自独立游戏开发者的高质量游戏作品。同时，游戏库中30% 游戏作品诸如《王国之心III》，《精灵与萤火意志》、《盗贼之海》等作品适合与家庭成员共享畅玩。

IT之家获知，微软Xbox Series X将在今年晚些时候上市。此外，还有 15个 Xbox 游戏工作室将带来精彩的游戏内容。今年晚些时候，微软云游戏串流技术 Project xCloud 也将加入 Xbox Game Pass 。