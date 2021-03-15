历史回顾：横着用的诺基亚可不止有 N-Gage

3 月 15 日上午消息，至今，仍旧有很多手机玩家感叹诺基亚 N-Gage 概念领先于时代，但其实诺基亚类似的设计并不只 N-Gage 一款，从最初的 5510 开始，在黑白屏手机时代，游戏手机的雏形就已经出现了。

这种横向使用的手机最初始于 2001 年的诺基亚 5510，整整 20 年前了，它仍然如此特征明显。居中的屏幕和横向 QWERTY 键盘，让这款手机成为短信狂人们的理想之选。

但是，这种设计也存在问题。由于键盘占用了所有空间，因此必须将听筒推到角落。在那个黑白屏幕时代，手机的主要功能还是电话 + 短信，因此用它打电话一点也不舒适。

音乐手机 5510

这手机已经展现出一点游戏手机的雏形，不过当年的游戏也就还是那些：贪吃蛇，空间大战等等，诺基亚也没把它定义称游戏手机。

5510 值得注意的另一个原因是它是第一部可以播放音乐的诺基亚手机。它有一个 2.5 毫米的耳机插孔，因此用户可以收听来自内部存储或 FM 收音机的音乐。甚至有一个内置的 EQ 音效均衡器。侧面的四个按钮可以快速控制音乐播放器，FM 收音机和音量。

不过，它并不完美，因为只有 64MB 的存储空间，没有存储卡插槽。另外，用户不能用 mini-USB 直传 MP3。必须使用相应的 PC 软件，该软件将音频转换为加密的 lse 格式。不过也有好的一面，用户可以用它直接录制广播中的歌曲。

2003 年，诺基亚 3300 出现，它在欧洲和亚洲有多个，其中一个型号是 3300b。后者与音乐的联系更加深入。这手机跟当年（现在也是）知名的说唱歌手 Jay-Z 合作，出了个联名款 “The Black Phone”，名字来自 The Black Album（Jay-Z 退休前的最后一张专辑）。自然地，Black Phone 附带了这张专辑，音乐预装在以 MP3 编码的 MMC 卡上。曲目中也切出了铃声。这款手机的零售价为 300 美元。

当年 Jay-Z 联名手机的宣传

这款键盘依旧采用了分离的 QWERTY 键盘，横向位于显示屏的两侧，屏幕下方有个方向键，可以用作播放控制。

诺基亚 3300 的另一个版本是面向美国市场的，可以说已经是另一款产品，展示出了 N-Gage 的雏形。不再是全键盘，屏幕两侧是方向键 + 9 键的常规键盘。

N-Gage 的雏形

但是，这手机的屏幕只有可怜的 1.7 英寸，128x128 像素分辨率，当年任天堂的 Game Boy Advance 屏幕尺寸为 2.9 英寸 240x160 像素，而且仅售 100 美元。

MMC 卡插槽是一个很好的补充，用户可以存储比 5510 上更多的音乐。此外，新型号可以直接播放 MP3 和 AAC 文件。诺基亚做了另一件正确的事是将耳机插孔，数据线和充电线放在手机的 “顶部”，这样在横向用手机时线缆不会掉也不会碍事。——20 年后再看今天的游戏手机，出于相似的原因而具有相似的设计。

这些都不错，但诺基亚 3300 还是失败了。其中一个主要原因就是，3300 是一部功能手机，所以只能运行 Java 游戏，这决定了这个手机上的游戏作品就表现平平。

这点就足以杀死任何游戏平台了，当然游戏手机失败的原因很多，N-Gage 最后也没取得成功。甚至索尼的 Xperia Play 也是，他们都被公司的错乱节奏打败了。

而作为 N-Gage 的前辈的 3300，则更是消失得寂静无声。