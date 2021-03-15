印度拟立法禁止加密货币，个人 “挖矿”、持有都受罚

3 月 15 日，印度政府一名高级官员透露，该国正计划出台禁止加密货币的法律，对在该国交易甚至持有此类数字资产的任何人加以惩处，这可能会重创数百万涌入这个热门领域的印度投资者。

该官员表示，新的立法是世界上针对加密货币最严格的法律之一，将把拥有、发行、开采、交易和转移加密货币定为刑事犯罪。此举符合印度政府 1 月份的一项议程，该议程呼吁禁止比特币等私人虚拟货币，同时为发行官方数字货币建立框架。

不过为了安抚加密货币投资者，即使该法案通过，也将给所有人最多六个月的时间进行清算，之后才会对违法者加以惩处。印度总理Narendra Modi领导的政府在议会拥有多数席位，为此该法案很有可能获得通过。

如果这项禁令成为法律，印度将成为世界上首个将持有加密货币定为犯罪的主要经济体。许多印度官员称加密货币是 “庞氏骗局”，印度储备银行也担心加密货币对金融稳定构成风险。

不过，尽管印度政府威胁要禁止，但加密货币交易量依然在激增。据业内估计，印度 800 万投资者现在持有价值 1000 亿卢比 (约合 14 亿美元)的加密货币。

2019 年，印度一个政府评估小组建议，对开采、发行、持有、出售、转移或交易加密货币的人判处最高 10 年监禁。不过上述官员拒绝透露新法案是否包括监禁和罚款处罚，也拒绝提供更多细节，但表示讨论已进入最后阶段。