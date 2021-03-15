消息称印度将颁布全球最严加密货币法，财政部长回应：并非关闭所有加密窗口

北京时间 3 月 15 日早间消息，据报道，近期数字货币市场十分火爆，但是全球各国的监管态度却有所差异。据一名印度政府高级官员对媒体披露，印度将会提出一个新法案，封杀所有的加密货币（数字货币的一种），对加密货币交易或者持有人进行罚款。这一法案可能给印度数以百万计的数字货币投资人带来重创。

据称，这名官员直接了解相关的立法计划。这将是全世界各国迄今为止最严苛的打击加密货币法律，有关加密货币的持有、保险、挖矿、交易和转移行为都将成为违法行为。

这一立法措施和印度政府今年初的计划基本一致。印度政府计划封杀所有私营的数字货币（比如比特币），同时政府将会构建官方数字货币。不过，最近来自印度政府的一些评论让数字货币投资人相信，火爆的市场可能会让政府采取略微宽松的态度。

据上述官员披露，新法律将给加密货币持有人六个月的时间出手资产，之后继续持有或交易则会遭到处罚。

目前，印度政府在议会中持有多数，因此印度官员们认为这部封杀加密货币的法案极有可能获得通过，成为有约束力的法律。

如果这一法案获得通过，印度将成为全世界第一个宣布 “持有加密货币违法”的主要经济体。

这一事件的最新进展是，对于这一立法的消息，印度财政部长 Nirmala Sitharaman 在接受采访时表示，所谓拟议加密货币禁令，并非关闭所有的加密货币窗口。她称：“我和最高法院都已经发表相关评论，同时央行可能呼吁推出央行数字货币，但我们很清楚，不是要关闭所有的加密货币选项。”她表示，官方将允许人们使用一定的窗口实验区块链，比特币或者其他加密货币。与此同时，内阁会议已针对加密货币进行讨论，相关方案将很快推出。

贪婪超越恐慌

近期数字货币市场全面升温，最有名的比特币币值在上周六上涨到了 6 万美元，今年以来币值翻了一倍。主要原因之一是包括特斯拉掌门人马斯克在内的名人力挺比特币作为通用支付工具。

在印度，虽然政府一直威胁将会进行封杀，但是加密货币的交易仍然出现大幅增长。根据行业机构统计，印度大约有 800 万投资人拥有价值 14 亿美元的加密货币。这些数据目前尚无官方权威统计。

印度的加密货币投资人萨洛卡（Sumnesh Salodkar）表示，加密货币价格每个月都在翻几倍，所以人们不想错过这个机会，“虽然人们对于可能到来的封杀措施感到恐慌，但是现在贪婪主掌了头脑。”

印度地方性加密货币交易所 Bitbns 的首席执行官达哈克（Gaurav Dahake）介绍说，和一年前相比，他们平台的用户规模和资金流量翻了三十倍。另外，虽然一些人担心印度政府封杀，但是印度老牌加密货币交易所 “Unocoin”在今年前两月新增了两万用户。

过去，一些印度高官抨击加密货币是一个 “庞氏骗局”，不过印度财政部长西哈拉曼（Nirmala Sitharaman）本月的表态，缓解了投资人的担忧。

西哈拉曼对新闻界表示：“我只能告诉你这个信息，我们没有关闭我们的大脑，我们在了解数字世界和加密货币领域的试验机会，我们将会采取慎重的态度。”

上述披露消息的印度高管表示，印度的计划是封杀所有的加密货币，但是要推广区块链技术。区块链技术是所有加密货币的基础，但同时也能够给未来的国际间交易带来创新。

这名高管表示，印度对于区块链技术没有任何问题，使用这种技术没有危害。他还透露，对于在特定时期内没有处理掉加密货币资产的投资人来说，印度也将会采取慎重的处罚措施。

是否坐牢？

2019 年，印度政府的一个工作组建议，对于参加加密货币挖矿、持有、交易、转移等行为的印度人，判处最高十年牢狱。

上述印度高管没有披露新法案中的处罚措施除了罚款之外是否还有监禁。不过这位官员披露立法讨论已经进入了最后阶段。

2020 年 3 月，印度最高法院否决了印度中央银行在 2018 年推出的政策，即禁止银行参与加密货币相关的交易。法院的裁决导致印度投资人涌入到加密货币市场。印度最高法院要求政府部门在加密货币问题上起草一部新法律。

上个月，印度中央银行再一次对加密货币表示了担忧，认为将会给印度金融系统稳定带来风险。上述官员披露，印度中央银行也在准备推出官方数字货币，而印度的新法律中也会推动官方数字货币发行。

虽然眼下市场很火爆，但是印度的一些投资人担心繁荣已经到头。印度数字货币投资人桑伟（Naimish Sanghvi）从去年开始购买数字货币，他对新闻界表示，如果官方正式封杀加密货币，投资人只能遵守法律，但是在法律出台之前，他还会继续跟随市场行情交易。