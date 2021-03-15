微软：张祺博士晋升为微软公司全球资深副总裁

IT之家 3 月 15 日消息 微软公司通过微软研发官方微博宣布，微软（亚洲）互联网工程院常务副院长张祺博士晋升为微软公司全球资深副总裁。

微软称，张祺博士于 2002 年加入微软美国总部，2010 年加入微软（亚洲）互联网工程院，2014 年成为微软全球合伙人并升任微软（亚洲）互联网工程院常务副院长。2018 年张祺博士被授予微软全球杰出工程师，成为微软中国首位获此技术专家荣誉的工程师。张祺博士本科毕业于北京大学，在美国华盛顿大学（Washington University in St. Louis）取得硕士和博士学位。

IT之家了解到，公开信息显示，张祺博士现任微软（亚洲）互联网工程院常务副院长，兼任微软移动联新互联网服务有限公司董事长，负责微软互联网业务及人工智能平台在亚洲的团队，引领技术产品创新，服务微软全球的业务和用户。

以下为公告原文：

微软公司宣布，微软（亚洲）互联网工程院常务副院长张祺博士晋升为微软公司全球资深副总裁。

张祺博士现任微软（亚洲）互联网工程院常务副院长，兼任微软移动联新互联网服务有限公司董事长，负责微软互联网业务及人工智能平台在亚洲的团队，引领技术产品创新，服务微软全球的业务和用户。

作为微软杰出工程师和人工智能专家，张祺博士拥有近 20 年机器学习、大数据、人工智能算法、平台、商业化的从业经历，在产品研发、战略决策、组织构建、人才培养方面积累了丰富的经验。在担任微软（亚洲）互联网工程院常务副院长期间，张祺博士领导建立了微软搜索广告、大数据、知识图谱、商用人工智能、人工智能平台团队，与微软亚洲研究院及美国研发团队紧密合作，在过去的 8 年中为微软累计贡献了百亿美元的广告营收，为 Office 和 Azure 产品的数据化和智能化奠定了坚实基础，也为微软人工智能技术在行业落地、世界 500 强企业合作、新型服务模式方面做出了突出的贡献。在人才培养和团队发展方面，张祺博士注重成长型思维和开拓型创新，为微软培养了一支多元化和充满创新活力的优秀团队。

张祺博士于 2002 年加入微软美国总部，2010 年加入微软（亚洲）互联网工程院，2014 年成为微软全球合伙人并升任微软（亚洲）互联网工程院常务副院长。2018 年张祺博士被授予微软全球杰出工程师，成为微软中国首位获此技术专家荣誉的工程师。张祺博士本科毕业于北京大学，在美国华盛顿大学（Washington University in St. Louis）取得硕士和博士学位。