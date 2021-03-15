部分谷歌 Pixel 手机遭遇夏令时更新 Bug：未跳跃 1 小时

IT之家3月15日消息 外媒 9to5 Google 报道，由于美国和加拿大地区开始实行夏令时，一些谷歌 Pixel 手机没有获得更新，并未跳跃一小时。幸运的是，快速重启可以修复谷歌 Pixel DST 的错误。

报道称，各代谷歌 Pixel 手机用户的时间没有从凌晨 2 点跳到 3 点，对于一些人来说，这个问题激活了谷歌时钟应用的 “自动家庭时钟”功能，当你 “在时间不同的地区旅行”时，会增加 “家庭的时钟”。在时钟应用中，这些用户出现了正确的夏令时时间，只是在系统中没有出现。

谷歌 Pixel 手机历来没有出现过夏令时的问题，今天报告问题的用户使用的是默认“网络提供的时间”和 “时区”偏好（设置 >系统 >日期和时间）。

IT之家获悉，幸运的是，修复方法是简单的 Pixel 手机重启，但这仍然让一些人感到不便。Nest Hub 和其他 Assistant 智能显示器的用户今天并没有遇到这样的问题。

这似乎不是一个普遍的问题，因为美国本土设备没有受到影响，但在过去的几个小时里，有令人惊讶的大量报告，部分用户的 Pixel 的时间（和闹钟）带来了困扰，以为今天的 DST 变化会像以前一样自动设置。

谷歌公司还没有承认这个错误，但 Made by Google 账号今天早上确实在推特上发布了关于 DST、Pixel 和 Pi Day 的消息：“#PiDay，但今年的时间有点长。”

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