谷歌 Pixel 3a/XL 手机宣布停产

IT之家7月5日消息 在去年的I/O大会上，Google推出了Pixel 3a和Pixel 3a XL智能手机-这两款智能手机最初的价格都低于500美元，使其成为2019年最具吸引力的中端Android智能手机之一。但是现在，谷歌最近证实向外媒Android Police证实，该公司已停止生产Pixel 3a系列，并且Google Store商店将不再有库存。

“Google Store已处理完Pixel 3a库存销售商品，。对于仍然有兴趣购买Pixel 3a的用户，某些合作伙伴可提供该产品，售完为止。”

这两款智能手机仍然可以通过第三方零售商购买。目前Pixel 3a在亚马逊上售价为349美元。

IT之家此前报道，Pixel 3a配备5.6英寸的2220×1080分辨率OLED显示屏（Pixel 3a XL屏幕为6英寸），配备4G+64G存储组合，搭载骁龙670处理器。Pixel 3a拥有白色、黑色、浅紫色三种颜色。后置单摄，保留3.5mm耳机接口。

Google终止Pixel 3a系列也可能意味着终于准备好推出继任者，即Google Pixel 4a，原定在今年的I /O活动中推出，但由于疫情该活动被取消，Pixel 4a尚未亮相。