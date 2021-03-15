蚂蚁自研数据库 OceanBase 正式应用于基金业务系统：数据处理能力提升 200%

IT之家 3 月 15 日消息 据支付宝官方发布，近日，上投摩根互联网货基理财项目基于蚂蚁自研的原生分布式数据库 OceanBase，实现了从传统集中式数据库向高性能分布式数据库的转型，加快了证券业务数字化迭代升级。

介绍称，自投入使用 OceanBase 以来，上投摩根互联网货基理财项目数据处理能力提升 200%，每秒处理事务数从 6k 提升到 16k；存储投入成本降低 71%，数据由原有的 700G 压缩为 204G，在机房级容灾方面也实现 RPO=0，RTO<30 秒的能力。

IT之家获悉，OceanBase 新一代原生分布式数据库无单点瓶颈，可线性、在线扩展和收缩，可以更好地解决业务扩展性难题，提高快速响应业务增长能力的同时降低运维成本和出错概率，帮助支撑上投摩根千万级用户量。此外，基于 OceanBase 的 OMS 数据迁移服务，上投摩根不仅完成了数据多级校验，而且 OMS 使得业务回滚就像一次主备切换，可以瞬间完成并且不丢数据。

OceanBase 是经过大规模金融场景长时间考验的原生分布式关系数据库。2020 年 6 月，OceanBase 正式独立为公司化运作。

目前，OceanBase 已经服务众多机构，包括中国工商银行、中国建设银行、交通银行、南京银行、西安银行、苏州银行、常熟农商行、广东省农村信用社联合社、人保健康险、华泰证券、中石化、深圳公积金、中国移动、中体彩等。