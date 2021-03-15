比特币价格首次突破 6.1 万美元关口

北京时间 3 月 15 日下午消息，据报道，由于投资者此前预计美国巨额经济刺激计划中将有部分资金投入比特币，推动这种数字货币价格首次突破 6.1 万美元关口，但此后有所回落。

作为当今规模最大的加密货币，比特币周末一度创下 61742 美元的历史新高，周一早间在亚洲市场大约维持在 6 万美元左右。比特币在过去一年上涨已超过 10 倍，种种迹象表明，机构和企业对比特币的兴趣已更加浓厚。

Pepperstone Group 研究总监克里斯 · 韦斯顿（Chris Weston）在研报中表示，加密货币拥有良好的流动性，交易员认为美国经济刺激计划的资金会流入这一资产。他还补充道，比特币需要保持在 5.8 万美元的前期高点上方，才能支撑市场继续走牛的信心。

关于是否有可能计算出比特币的内在价值，以及美国经济刺激计划能够在多大程度上推动比特币继续上涨，目前各界仍然存在分歧。在去年的疫情导致一轮暴跌之后，比特币开始了快速上涨，其幅度远超股票和黄金等传统资产。

Miller Tabak + Co 公司的麦特 · 梅里（Matt Maley）认为，比特币可能 “很快”达到 7.5 万美元。

事实上，现在有越来越多的公司命运都与比特币绑在一起，包括上市矿机制造商、经纪商以及投资比特币的其他公司。

例如，比特币与 5 家宣称投资这种数字加密货币的一篮子公司股票之间的相关性已经从 2020 年的 0.26，上升到今年的 0.72。这 5 家公司是特斯拉、MicroStrategy、Square、美图、Aker。

加密货币观察人士都在努力衡量它的前景。全球支付网络 Mercuryo 联合创始人格雷格 · 维斯曼（Greg Waisman）表示，在最近的一些 “鲸鱼活动”（即大笔交易）中，2013 年挖出的比特币首次出现换手。他表示，这类事件通常会引发抛售。