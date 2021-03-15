苹果 Fitness + 健身服务故障：与 Apple Watch 频繁断连

IT之家3月15日消息 苹果 Apple TV 不仅能够收看电视、剧集，还提供了丰富的娱乐功能。根据外媒 appleinsider 消息，苹果电视盒提供的 Apple Fitness+ 健身服务近日出现了故障，Apple Watch 手表会无故断连，导致训练无法进行。

外媒表示，苹果 Fitness+ 健身功能此前体验良好，提供大量课程可供选择，能在电视上实时同步苹果手表的数据。然而，Apple Watch 近期频繁出现断连的状况。一旦出现断连，目前正在进行的训练就会终止，并且系统不允许用户重新连接手表或者在没有手表的情况下继续训练，只有结束这一个选项。用户如果选择退出后重新开始，Fitness+ 训练项目既不允许恢复此前的训练，也不允许快进课程。外媒表示，这项故障十分打击用户积极性，一些长达 30-45 分钟的训练如果因为断连而无法继续，会有可能激怒用户。

IT之家了解到，有用户尝试了重启 Apple TV、检查无线信号干扰、更换 Apple TV 摆放位置等多种方法，但依旧没有改善，断连问题依旧频繁出现。

外媒表示，苹果近期的更新提供了暂停功能，允许用户重新连接设备，并恢复此前的训练进度。但是截至目前，断连问题依旧没有完全解决。