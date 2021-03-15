高通芯片短缺将影响向安卓厂商供货能力，苹果影响较小

3 月 15 日消息，据国外媒体报道，始于汽车领域的芯片短缺，已持续了数月，也已扩展到了消费电子产品领域，由于芯片代工商产能普遍紧张，芯片短缺的范围还有进一步扩大的可能。

为智能手机厂商供应处理器和基带芯片的高通，供货能力就受到了影响。高通总裁、将在 6 月 30 日升任 CEO 的克里斯蒂亚诺 · 阿蒙（Cristiano Amon），不久前在接受采访时就表示，如果问他是什么使他彻夜难眠，现在让他彻夜难眠的是半导体行业的供应危机。

外媒在报道中表示，由于芯片供应紧张，高通目前已很难满足采用安卓系统的智能手机厂商的处理器需求。

从外媒的报道来看，由于华为智能手机此前销量庞大，留下了大量的市场份额，其他厂商在获得所留下的份额，较多的是安卓品牌，他们对高通处理器的需求，在今年激增，但由于处理器上游部件短缺，高通发现他们很难满足强劲的需求，这也影响到了他们向安卓厂商供货的能力。

外媒在报道中也提到，由于高通骁龙处理器供应紧张，三星和小米已经受到了影响，可能影响三星中端和入门级智能手机的生产。

苹果去年推出的 iPhone 12 系列智能手机，虽然也是由高通供应 5G 基带芯片，但高通芯片供应紧张，但他们的影响较小。