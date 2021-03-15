低端手机智能化，KaiOS 商店 KaiStore 即将获得重大更新：加载动画、App 预览、增强搜索

IT之家3月15日消息 外媒 Neowin 报道，KaiOS 是 Mozilla 现已退役的 Firefox 操作系统的后裔，它的 KaiStore 应用商店将很快获得更新，改善整体用户体验。该功能目前处于封闭测试阶段，但该操作系统背后的公司表示，所有用户将很快能够获得更新。由于 KaiOS 是为低端手机设计的，对一些人来说，这是他们使用的第一个智能手机操作系统，所以这些改进是很受欢迎的。

IT之家获悉，第一个改进是针对 KaiStore 中的加载页面，新的更新增加了一些小的动画，让等待变得更加刺激。该公司已经创建了几个加载动画，所以随着时间的推移，它们不会变得无聊。当你向下滚动应用列表和跨类别时，也有新的动画，让体验更 “讨喜”。

另一个新功能是预览 KaiStore 应用的截图。这个功能在谷歌 Play Store 和 App Store 上已经存在了很长时间，让用户能够在投入时间下载应用之前预览应用。这些预览截图将被证明是有用的，KaiOS 用户可能只有有限的流量数据，或者只是不想浪费时间使用笨重的硬件按钮导航浏览设备，以获得一个应用程序。

最后，在 KaiStore 中的搜索如果没有带来结果，现在将显示相关的应用程序。相关搜索结果将帮助用户找到他们可能不知道的新应用。目前，KaiStore 拥有 800 款应用，比 10 月份的 700 款有所增长。除了提升应用发现，还将改善用键盘搜索应用的用户体验。

KaiOS 新版 KaiStore 将 “很快”到来，但具体更新日期还未宣布。