电动汽车初创公司 Rivian 的制造工厂接近全面投产，R1T 电动皮卡交付在即

3 月 10 日消息，据国外媒体报道，新文件显示，特斯拉的竞争对手、美国电动汽车初创公司 Rivian 位于伊利诺斯州的制造工厂接近全面投产。

据悉，该工厂不久将开始生产 Rivian 的全电动 R1T 皮卡。Rivian 于 2018 年 11 月在洛杉矶车展上展示了其 R1T 电动皮卡，这款车是利用该公司的灵活 “滑板”平台打造的。

去年 11 月份，Rivian 宣布，其 R1T 电动皮卡首发版正式售罄。首发版 R1T 的起售价为 7.5 万美元，续航里程为 300 英里（约 483 公里），将于 2021 年 6 月份开始在美国交付。

Rivian 成立于 2009 年，是一家新兴电动汽车厂商，该公司的投资者包括福特、亚马逊和考克斯汽车公司等。

在 2020 年 7 月份完成一轮规模高达 25 亿美元的融资后，今年 1 月份 Rivian 又在新一轮融资中筹集了 26.5 亿美元资金。此轮融资由 T. Rowe Price 领投，富达、D1 Capital Partners、Coatue Management、亚马逊的气候承诺基金（Climate Pledge Fund）以及其他几家公司参投。

本月初，英国音频先驱 Meridian Audio 宣布，它已被 Rivian 选择，为其电动汽车平台提供品牌音频系统。